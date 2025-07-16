Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордного уровня — Finance.ua
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Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордного уровня

Мир
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Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордного уровня
Рейтинг неодобрения Трампа достиг рекордного уровня
Согласно последнему опросу Economist/YouGov, рейтинг неодобрения президента Трампа достиг наивысшего уровня с начала его второго срока в должности, пишет thehill.
Опрос показывает, что 55 процентов не одобряют то, как Трамп выполняет свою работу по сравнению с 41 процентом, которые одобряют.
Новейший опрос демонстрирует незначительный сдвиг по сравнению с предыдущей неделей, когда 53 процента не одобряли, а 42 процента одобряли работу, которую он выполнял в должности президента. Неделей ранее результаты были такими же.
Трамп начал свой второй срок с 49% одобрения и 43% неодобрения.
Напомним, в середине июня поддержка Трампа снизилась, когда 40 процентов одобряли его президентство, но лишь 54 процента выражали неодобрение — менее рекордных 55 процентов по данным последнего опроса.
Общее падение уровня одобрения с момента вступления Трампа в должность в значительной степени обусловлено падением поддержки среди демократов и независимых избирателей.
Согласно опросу, проведенному в конце января, рейтинг одобрения Трампа среди демократов составил 12 процентов. Сегодня только 3 процента одобряют президента.
Подобные изменения наблюдаются среди независимых избирателей, 41 процент из которых одобрили президента сразу после его вступления в должность в январе по сравнению с лишь 29 процентами сегодня.
По материалам:
Finance.ua
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