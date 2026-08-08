Без руля и педалей: в США впервые разрешили коммерческие поездки на роботокси Zoox

Регулятор NHTSA впервые в истории выдал разрешение на совершение платных пассажирских поездок специально разработанным роботокси компании Zoox, не имеющими руля и педалей. В августе компания начнет взимать плату с клиентов за перевозку в Лас-Вегасе.
По прошествии нескольких месяцев испытаний общественные поездки также станут доступными в Майами и Остине (штат Техас).
По состоянию на март Zoox проводила тестирование своих автомобилей еще в шести городах: Атланте, Далласе, Лос-Анджелесе, Фениксе, Сиэтле и Вашингтоне.
В NHTSA объяснили, что предоставление такого исключения для Zoox является частью мер по ускорению инноваций в сфере автономного транспорта.
Агентство планирует разработать единые национальные стандарты безопасности для беспилотников и упростить автопроизводителям процедуру подачи заявок на временную продажу лимитированного количества машин, не отвечающих действующим стандартам безопасности.
По словам администратора NHTSA Джонатана Моррисона, ведомство устраняет ненужные препятствия, но сохраняет жесткий контроль за соблюдением технических требований.
Также в прошлом месяце свои первые специально сконструированные роботы запустила компания Waymo, а Tesla начала производство и тестирование двухместного Cybercab. Официальной информации о том, когда и где станут доступны поездки от Tesla, пока нет.