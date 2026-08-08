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Без руля и педалей: в США впервые разрешили коммерческие поездки на роботокси Zoox

Мир
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Работакси компании Zoox
Работакси компании Zoox
Регулятор NHTSA впервые в истории выдал разрешение на совершение платных пассажирских поездок специально разработанным роботокси компании Zoox, не имеющими руля и педалей. В августе компания начнет взимать плату с клиентов за перевозку в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает Smartcitiesdive.
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По прошествии нескольких месяцев испытаний общественные поездки также станут доступными в Майами и Остине (штат Техас).
По состоянию на март Zoox проводила тестирование своих автомобилей еще в шести городах: Атланте, Далласе, Лос-Анджелесе, Фениксе, Сиэтле и Вашингтоне.
В NHTSA объяснили, что предоставление такого исключения для Zoox является частью мер по ускорению инноваций в сфере автономного транспорта.
Агентство планирует разработать единые национальные стандарты безопасности для беспилотников и упростить автопроизводителям процедуру подачи заявок на временную продажу лимитированного количества машин, не отвечающих действующим стандартам безопасности.
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По словам администратора NHTSA Джонатана Моррисона, ведомство устраняет ненужные препятствия, но сохраняет жесткий контроль за соблюдением технических требований.
Также в прошлом месяце свои первые специально сконструированные роботы запустила компания Waymo, а Tesla начала производство и тестирование двухместного Cybercab. Официальной информации о том, когда и где станут доступны поездки от Tesla, пока нет.
По материалам:
The Village Україна
СШАРоботы
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