С начала года в Украину не вернулись более 200 тыс. граждан Сегодня 10:38 — Мир

Украинские паспорта для выезда за границу

Более 244 тысяч украинцев, выехавших за границу с начала 2026 года, до сих пор не вернулись. В то же время, общее количество пересечений государственной границы за первое полугодие почти не отличается от показателя прошлого года.

Об этом сообщает Опендатабот.

За полгода украинцы более 14 млн раз пересекли границу

За первые шесть месяцев 2026 года Государственная пограничная служба зафиксировала 16,23 млн. официальных пересечений государственной границы. Это практически соответствует показателю за аналогичный период в прошлом году.

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Из общего количества 86% пересечений пришлось на граждан Украины — это 14,01 млн. С начала года из Украины выехали 7,13 млн украинцев, тогда как вернулись 6,89 млн.

Таким образом, количество выездов превышает количество возвратов на 244,3 тыс. человек. Для сравнения за первое полугодие прошлого года эта разница составляла 251 тыс. человек.

Когда чаще всего пересекали границу

В среднем украинцы пересекали государственную границу 2,34 млн раз в месяц. В то же время интенсивность поездок изменялась в зависимости от сезона.

Меньше всего сечений зафиксировали в феврале — 1,7 млн, тогда как больше всего — в июне, когда показатель достиг 3,17 млн. Это на 36% больше среднемесячного уровня.

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Именно июнь стал месяцем, наиболее повлиявшим на разницу между выездами и возвращениями. За этот период из Украины выехало на 210,9 тыс. граждан больше, чем вернулось.

Раньше мы делились исследованием Центра экономических стратегий, показавшего, сколько беженцев вернется в Украину после окончания войны в Украину:

оптимистический сценарий — вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси);

— вернутся 2,2 млн украинцев, останутся за границей — 2,1 млн беженцев (без учета россии и беларуси); средний сценарий — вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей;

— вернутся 1,6 млн беженцев, а 2,7 млн ​​останутся за границей; пессимистический сценарий — вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн.

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