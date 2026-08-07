Новые указы имеют значительно более узкую сферу действия, чем предыдущий документ. Основной акцент сделан на борьбе с так называемым «роддомом» — практикой, когда беременные иностранки приезжают в США специально для рождения ребенка, автоматически получающего американское гражданство.
По словам заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, теперь такая практика «запрещена». В администрации также заявляют, что новые документы не противоречат решению Верховного суда, поскольку касаются только исторически определенных исключений из положений 14 поправки к Конституции США.
Кроме борьбы с «роддомом», указы предусматривают ограничения по автоматическому гражданству для детей, рожденных в США от иностранных государственных служащих, а также лиц, которых законодательство классифицирует как «враждебных иностранцев». Также документы могут распространиться на жителей американских территорий, если Конгресс примет соответствующий закон.
Трамп принял новые указы после поражения в Верховном суде 30 июня. Тогда суд большинством голосов признал неконституционным его предыдущий указ, лишавший права на гражданство детей, рожденных в США, если ни один родитель не является гражданином или законным постоянным резидентом страны.
Во время церемонии подписания в Овальном кабинете Трамп назвал решение Верховного суда «очень неудачным» и заявил, что вокруг «роддома» создан целый бизнес.
Правозащитные организации уже заявили, что новые указы также будут обжалованы в суде. В Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU) считают, что попытка администрации обойти решение Верховного суда обречена на неудачу. Представители организаций UnidosUS и Комиссии по делам женщин-беженок также раскритиковали решение, подчеркнув, что оно может нарушать конституционные гарантии и права беременных женщин.