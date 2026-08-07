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Трамп подписал новые указы о гражданстве по праву рождения — детали

Мир
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Трамп подписал новые указы о гражданстве по праву рождения — детали
Трамп подписал новые указы о гражданстве по праву рождения — детали
Дональд Трамп подписал два новых исполнительных указа, направленных на ограничение предоставления американского гражданства по праву рождения.
Таким образом, администрация Белого дома снова пытается изменить практику, несмотря на то, что Верховный суд США ранее признал неконституционной предыдущую аналогичную инициативу президента.
Об этом пишет Reuters.

О чем идет речь

Новые указы имеют значительно более узкую сферу действия, чем предыдущий документ. Основной акцент сделан на борьбе с так называемым «роддомом» — практикой, когда беременные иностранки приезжают в США специально для рождения ребенка, автоматически получающего американское гражданство.
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По словам заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера, теперь такая практика «запрещена». В администрации также заявляют, что новые документы не противоречат решению Верховного суда, поскольку касаются только исторически определенных исключений из положений 14 поправки к Конституции США.
Кроме борьбы с «роддомом», указы предусматривают ограничения по автоматическому гражданству для детей, рожденных в США от иностранных государственных служащих, а также лиц, которых законодательство классифицирует как «враждебных иностранцев». Также документы могут распространиться на жителей американских территорий, если Конгресс примет соответствующий закон.
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Трамп принял новые указы после поражения в Верховном суде 30 июня. Тогда суд большинством голосов признал неконституционным его предыдущий указ, лишавший права на гражданство детей, рожденных в США, если ни один родитель не является гражданином или законным постоянным резидентом страны.
Во время церемонии подписания в Овальном кабинете Трамп назвал решение Верховного суда «очень неудачным» и заявил, что вокруг «роддома» создан целый бизнес.
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Правозащитные организации уже заявили, что новые указы также будут обжалованы в суде. В Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU) считают, что попытка администрации обойти решение Верховного суда обречена на неудачу. Представители организаций UnidosUS и Комиссии по делам женщин-беженок также раскритиковали решение, подчеркнув, что оно может нарушать конституционные гарантии и права беременных женщин.
По материалам:
Finance.ua
США
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