Не три, а десять: в Польше предлагают увеличить время, необходимое для получения гражданства — Finance.ua
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Не три, а десять: в Польше предлагают увеличить время, необходимое для получения гражданства

Мир
24
Глава фракции «Право и справедливость» (PiS) Мариуш Блащак объявил на этой неделе, что партия «Право и справедливость» подала в Сейма проект поправки в закон о гражданстве Польши. Проект предусматривает продление срока, необходимого для получения гражданства иностранцами, как минимум до 10 лет.
Об этом сообщает bankier.pl.
Во время конференции в Люблине Блащак объявил, что фракция PiS будет требовать, чтобы Сейм рассмотрел этот законопроект на следующей сессии. Это, отметил он, ответ на угрозы, связанные с миграцией. «Нелегальных мигрантов следует депортировать из нашей страны. Легальных мигрантов, совершающих преступления, также следует депортировать из Польши», — добавил политик.
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Как он отметил, законопроект предусматривает продление минимального срока, после которого иностранец может подать заявление на получение польского гражданства, с 3 до 10 лет.
После этого времени, добавил он, польское гражданство смогут получить люди, которые работают и интегрировались. По его мнению, это минимальный срок, необходимый для интеграции иностранцев в польскую культуру.
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Депутат от партии «Право и справедливость» Михал Москаль заявил, что ожидает, что глава Сейма и правящее большинство «примут законопроект как можно скорее».
В ходе конференции он привел статистику полиции, которая, как он сказал, свидетельствует о том, что в 2023—2024 годах количество преступлений, совершенных иностранцами в Люблине, возросло с 260 до 470, или более чем на 81 процент. Значительная часть преступлений, добавил он, была совершена выходцами из Украины.
По данным Управления городской полиции Люблина, в 2024 году в городе и Люблинском районе было зарегистрировано более 9 тысяч преступлений, а это значит, что преступления, совершенные иностранцами, составили около 5 процентов.
Справка Finance.ua:
  • В настоящее время в странах ЕС находится почти 4,3 миллиона человек с временной защитой. Это количество оставалось стабильным в течение последнего года;
  • по данным УВКБ ООН, 65% украинцев хотели бы вернуться домой в 2024 году;
  • Центр международных институциональных сравнений и исследований миграции при Институте Ifo в Мюнхене выявил, что 35% людей хотят вернуться сразу после окончания боевых действий, а 11% уже покинули ЕС.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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