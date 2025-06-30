Канада отменила налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с США — Finance.ua
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Канада отменила налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с США

Мир
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Канада отменила налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с США
Канада отменила налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с США
Правительство Канады рассчитывает заключить новое торговое соглашение с США до 21 июля. Чтобы поддержать эти переговоры, правительство отменило налог на цифровые услуги, из-за которого американский президент Дональд Трамп ранее прекратил переговоры.
Об этом сообщило Министерство финансов Канады.
Там отметили, что новое правительство Канады ведет сложные переговоры относительно нового экономического и безопасностного партнерства с США, сосредоточенные на достижении наилучшего соглашения для канадских работников и бизнеса.
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Чтобы поддержать эти переговоры, министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил, что Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с США. Согласно этим действиям, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью достижения соглашения до 21 июля.
Налог на цифровые услуги (DST) был объявлен в 2020 году для решения проблемы, которая заключалась в том, что многие крупные технологические компании, работающие в Канаде, могут иначе не платить налог с доходов, полученных от канадцев.
Сбор налога с 30 июня приостановили, и министр Шампань в скором времени предложит законопроект об отмене Закона о налоге на цифровые услуги.
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Напомним, 1 февраля президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10-процентные — на импорт из Китая. Трамп объяснил, что ввел пошлины, чтобы защитить американцев. По его словам, такие действия вызваны «большой угрозой нелегальных иностранцев и смертельных наркотиков, убивающих наших граждан».
Канада решила в ответ ввести 25-процентные пошлины на американский импорт, в том числе алкоголь и фрукты. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также распорядилась ввести такие пошлины в ответ на указ Трампа.
Впоследствии США согласились приостановить на один месяц действие 25-процентных пошлин, введенных Трампом. Однако после этого Трамп заявил, что с 4 марта 25-процентные тарифы все же заработают на товары из Канады и Мексики, а также будут введены дополнительные 10-процентные тарифы на импорт из Китая.
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В ответ Мексика, Китай и Канада ввели собственные тарифы на американский импорт.
Уже 11 марта Трамп объявил об удвоении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады до 50%.
По материалам:
hromadske
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