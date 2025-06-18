Канада объявила о пакете помощи Украине и ввела новые санкции против рф — Finance.ua
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Канада объявила о пакете помощи Украине и ввела новые санкции против рф

Казна и Политика
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Канада объявила о пакете помощи Украине и ввела новые санкции против рф
Канада объявила о пакете помощи Украине и ввела новые санкции против рф
Премьер-министр Канады Марк Карни после встречи с президентом Владимиром Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине. Речь идет о поставках беспилотников, вертолетов и другого вооружения более чем на 2 миллиарда канадских долларов.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Кроме военной помощи Канада перечислит Украине следующий транш кредита, сформированного на базе замороженных российских активов. Его сумма также превысит 2 миллиарда канадских долларов.
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«Мы будем работать с нашими европейскими и другими союзниками, чтобы они внесли свой вклад для оказания поддержки. И чтобы быть совершенно понятным, поддержка будет непоколебимой, пока мы не получим справедливый мир для украинского народа», — заявил Карни.
Канада также объявила новые санкции:
  • против более 40 юридических лиц из россии и других стран, причастных к обходу санкций;
  • против более 200 судов так называемого теневого флота, который москва использует, чтобы избежать ограничений;
  • против отдельных физических лиц в рф.
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Напомним, что президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде заявил, что пока не будет вводить новые санкции против россии. По его словам, он хочет дождаться, удастся ли достичь договоренности о прекращении войны в Украине. Он также отметил, что санкции дорого обходятся США.
Ранее правительство Канады внесло в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительных 33,4 млн евро (50 млн канадских долларов). Таким образом, общий вклад страны вырос до 50 млн канадских долларов, или 40,1 млн евро.
Кроме того, в марте этого года Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA.
По материалам:
Finance.ua
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