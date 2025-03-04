Канада продлила временную миграционную программу для украинцев — Finance.ua
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Канада продлила временную миграционную программу для украинцев

Мир
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Канада продлила временную миграционную программу для украинцев
Канада продлила временную миграционную программу для украинцев
Канада на три года продлила действие канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET), что дает право украинцам на получение разрешения на работу и проживание в Канаде.
Об этом в Оттаве объявил министр иммиграции Канады Марк Миллер.
«Канада остается решительно настроенной поддерживать украинцев и их родственников, предоставляя им безопасность, пока идет война. Именно поэтому цель этого продления — предоставить защиту, признавая долгосрочную цель многих, которая состоит в возвращении домой, когда это станет безопасно и воцарится надлежащий мир», — сказал Миллер.
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В его ведомстве уточнили, что украинцы, прибывшие в Канаду по программе CUAET до 31 марта 2024 года, смогут до 31 марта 2026 года подать заявку на трехлетнее продление своего разрешения на работу и проживание.
Заметим, что программа CUAET была объявлена ​​в начале марта 2022 года и срок действия большинства выданных разрешений истек в конце этого месяца.
Напомним, Канада не может давать разрешение на постоянное проживание всем украинцам, нашедшим убежище в стране после начала российской агрессии. «Многие украинцы хотят остаться. Учитывая войну, которая продолжается в Украине, существуют определенные геостратегические беспокойства, однако я не готов предоставить полноценное право на постоянное проживание всем 300 тысячам украинцев», — заявил министр иммиграции Канады Марк Миллер.
По материалам:
Укрінформ
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