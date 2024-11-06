Канада закрыла одну из программ для украинцев: подробности — Finance.ua

Канада закрыла одну из программ для украинцев: подробности Сегодня 19:47 — Личные финансы

Канада закрыла одну из программ для украинцев: подробности

22 октября 2024 года Канада прекратила действие временной государственной программы для граждан Украины, которая позволяла быстро получить постоянное место жительства в стране, если у них есть родственники в Канаде. Эта программа была создана для поддержки украинских семей, разделенных из-за войны с россией, однако больше новых заявок по ней принимать не будут.

При этом те заявки, которые были поданы до даты закрытия программы, еще обрабатываются, и соответствующие кандидаты могут воспользоваться разными временными разрешениями, пока ждут окончательного решения.

Детали программы

Программа воссоединения семей была частью временной государственной политики, направленной на поддержку граждан Украины и членов их семей, пострадавших в результате конфликта. По этой программе родственники канадских граждан и постоянных резидентов могли получить статус постоянного резидента, даже если они находились вне Канады. Такая политика обеспечивала возможность проживания в Канаде на постоянной основе, а не только в формате временных разрешений.

Текущие правила и возможности

После закрытия программы украинские граждане могут воспользоваться другими возможностями для пребывания и иммиграции в Канаду, доступными по общим правилам:

1. Временные разрешения: Украинцы, которые уже находятся в Канаде, могут подавать заявки на открытое разрешение на работу или разрешение на обучение. Они также могут подать запрос на продление своего временного статуса, если их дело на постоянное жительство все еще обрабатывается.

2. Обычные иммиграционные программы: Канада продолжает принимать заявки на постоянное жительство через основные иммиграционные программы, такие как:

Express Entry: программа для квалифицированных работников, базирующаяся на системе баллов. Кандидаты оцениваются по уровню образования, опыту работы, языковым навыкам и другим факторам.

программа для квалифицированных работников, базирующаяся на системе баллов. Кандидаты оцениваются по уровню образования, опыту работы, языковым навыкам и другим факторам. Семейное спонсорство: у украинцев, имеющих ближайших родственников в Канаде, остается возможность спонсорства, но этот процесс занимает больше времени, чем во время действия временной программы.

имеющих ближайших родственников в Канаде, остается возможность спонсорства, но этот процесс занимает больше времени, чем во время действия временной программы. Провинциальные программы иммиграции (PNP): некоторые провинции Канады предлагают программы для иммигрантов, к которых есть соответствующие профессиональные навыки и которые желают проживать в конкретной провинции.

некоторые провинции Канады предлагают программы для иммигрантов, к которых есть соответствующие профессиональные навыки и которые желают проживать в конкретной провинции. Другие программы для беженцев: для тех, кто попал в затруднительное положение, остается возможность подать заявление на статус беженца.

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Что делать, если ваша заявка уже подана?

Заявители, успевшие подать заявки до закрытия программы 22 октября, могут рассчитывать на завершение процесса рассмотрения. Канада продолжает обрабатывать заявки, поданные в рамках этой временной государственной политики, хотя новые заявления не принимаются. В этот период заявители могут обратиться за временными разрешениями, чтобы продлить свое пребывание или начать работать и учиться в Канаде.

Альтернативные меры поддержки для украинцев

Канада также предлагает ряд временных программ для граждан Украины, которые позволяют продлить их пребывание в стране или получить рабочее и учебное разрешение. Эти возможности поддержки сохраняются для тех, кто уже находится в Канаде. Правительство также информирует о доступных вариантах через свою официальную страницу, где можно найти более подробную информацию о программах и разрешениях на временное жительство.

Закрытие программы воссоединения семей может усложнить процесс переезда в Канаду для украинцев, которые рассчитывали на этот вариант. Однако для многих остается возможность обратиться к общим программам иммиграции, которые могут подойти им по условиям и требованиям.

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