Канада планирует значительно снизить поток новых мигрантов — Finance.ua

Канада планирует значительно снизить поток новых мигрантов Сегодня 22:19 — Мир

Канада планирует значительно снизить поток новых мигрантов

Канада впервые за несколько лет решила снизить квоту на выдачу новых разрешений на постоянное жительство.

Об этом свидетельствует обновленный трехлетний миграционный план, представленный министерством иммиграции, гражданства и беженцев Канады.

«Миграционный план на 2025−2027 гг. в короткой перспективе поставит на паузу рост населения, чтобы достичь хорошо контролируемого, устойчивого роста в дальней перспективе», — заявили в министерстве.

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Согласно обновленному плану, в 2025 году Канада выдаст на 21% меньше новых разрешений на постоянное жительство в стране, чем планировалось ранее, а в 2026 году сокращение составит 24%.

«Ожидается, что план приведет к незначительному сокращению населения на 0,2% в 2025 и 2026 годах, однако в 2027-м рост населения возобновится на уровне 0,8%», — отметили в ведомстве.

Причины новых изменений

Отмечается, что уменьшение количества иммигрантов «поможет провинциям, территориям и привлеченным сторонам выровнять свои возможности и обеспечить рост населения на уровне, который может быть поддержан».

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В последние годы Канада постоянно наращивала количество мигрантов, почти удвоив его с 2015 года.

В прошлом году население страны выросло на рекордный 1 млн человек, пересекая отметку в 41 млн. При этом в 2023 году мигранты обеспечили почти 98% роста населения.

Укрінформ По материалам:

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