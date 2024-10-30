Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7 — Finance.ua
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Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7

Казна и Политика
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Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7
Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7
Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. (3,7 млрд долл. США) в рамках финансовой поддержки G7.
Об этом в Оттаве объявила министр финансов Канады Христя Фриланд.
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«Канада была первой страной, которая выступила за использование этих средств в поддержку Украины, и мы гордимся тем, что вносим наибольший вклад в пересчете на душу населения: 5 млрд канадских долл.», — сказала Фриланд, комментируя консенсус государств «Группы семи» относительно процедуры предоставления Украине 50 млрд долл. займа из замороженных российских активов.
Она напомнила, что сразу после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Канада и союзники заморозили около 280 млрд дол. суверенных средств россии.
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«Все государства-члены „Группы семи“ согласились, что суверенные средства россии будут оставаться замороженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она продолжает наносить Украине», — подчеркнула министр.
Напомним, государства «Группы семи» на этой неделе пришли к консенсусу относительно процедуры предоставления Украине 50 млрд долларов займа за счет замороженных российских активов. Наибольшие взносы делают ЕС и США, однако остальные члены «Группы семи» тоже присоединились к этой инициативе финансово.
По материалам:
Укрінформ
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