Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7 — Finance.ua

Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7 Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Канада предоставит Украине около $4 миллиардов в рамках поддержки G7

Канада предоставит Украине 5 млрд канадских долл. (3,7 млрд долл. США) в рамках финансовой поддержки G7.

Об этом в Оттаве объявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

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«Канада была первой страной, которая выступила за использование этих средств в поддержку Украины, и мы гордимся тем, что вносим наибольший вклад в пересчете на душу населения: 5 млрд канадских долл.», — сказала Фриланд, комментируя консенсус государств «Группы семи» относительно процедуры предоставления Украине 50 млрд долл. займа из замороженных российских активов.

Она напомнила, что сразу после начала российского полномасштабного вторжения в Украину, Канада и союзники заморозили около 280 млрд дол. суверенных средств россии.

«Все государства-члены „Группы семи“ согласились, что суверенные средства россии будут оставаться замороженными, пока россия не заплатит за ущерб, который она продолжает наносить Украине», — подчеркнула министр.

Напомним, государства «Группы семи» на этой неделе пришли к консенсусу относительно процедуры предоставления Украине 50 млрд долларов займа за счет замороженных российских активов. Наибольшие взносы делают ЕС и США, однако остальные члены «Группы семи» тоже присоединились к этой инициативе финансово.

Укрінформ По материалам:

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