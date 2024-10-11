Всемирный банк создал новый фонд для Украины при поддержке США, Японии и Канады — Reuters Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Всемирный банк создал новый фонд для Украины при поддержке США, Японии и Канады — Reuters

Совет директоров Всемирного банка одобрил новый фонд для Украины, с денежными средствами от США, Японии и Канады.

Об этом сообщает Reuters.

В четверг совет директоров Всемирного банка одобрил создание Фонда финансовых посредников (FIF) для поддержки Украины, в который ожидаются взносы от США, Канады и Японии.

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Единственным, кто проголосовал против, была россия, заявили два из источников, знакомые с результатами голосования.

Фонд, которым будет управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран Большой семерки (G7) предоставить Украине до 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования до конца года.

Точные суммы взносов от США, Японии и Канады еще не обсуждаются, но они будут поддержаны процентами от замороженных российских суверенных активов.

Голосование во Всемирном банке состоялось на следующий день после того, как представители Европейского Союза согласились выделить Украине до 35 млрд евро от замороженных российских активов.

УНН По материалам:

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