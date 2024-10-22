Канада продлила действие виз для предпринимателей — Finance.ua

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Канада продлила действие виз для предпринимателей

Личные финансы
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Канада продлила действие виз для предпринимателей
Канада продлила действие виз для предпринимателей
С 3 октября 2024 года Канада изменила программу Start-up Visa (SUV), которая рассчитана на предпринимателей. Иностранцы, ранее получившие ее, могли находиться в стране год, а теперь — три.
Об этом пишет издание ImiDaily.
«Закрытые» годовые визы позволяли взаимодействовать только с одним работодателем, что создавало трудности и заставляло некоторых иностранцев работать нелегально. Теперь допустимо сочетать развитие своего бизнеса с другими видами и форматами деятельности. Кроме того, можно работать в любой провинции.

О программе

Федеральная программа SUV была запущена в Канаде в 2013 году специально для предпринимателей, которые иммигрировали и планируют открывать собственный бизнес. Рассмотрение заявок раньше продолжалось около полугода, а в последнее время этот процесс стал затягиваться на несколько лет и более.
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Кристофер Леннон, президент и главный юрисконсульт Empowered Startups, считает это изменение необходимой эволюцией программы. Ранее годового закрытого разрешения было «более чем достаточно», чтобы предприниматели могли начать работу в Канаде до получения вида на жительство. Однако по мере того, как сроки рассмотрения заявок увеличивались до 24 месяцев и более, стали очевидны «критические недостатки» политики закрытых разрешений на работу.
Леннон считает, что политика закрытых разрешений на работу мешала стартаперам заниматься тем, что у них выходит лучше всего: изыскивать возможности и открывать новые предприятия. Правительство ограничивало их в работе только в одном направлении, и вполне возможно, что некоторым приходилось искать дополнительные варианты неофициально. Новая система открытых разрешений на работу решает эту проблему, предоставляя предпринимателям возможность изучать различные возможности бизнеса, не рискуя своим иммиграционным статусом.
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«Открытое» разрешение на работу обеспечивает больше гибкости. Однако Мелисса Годмер, основательница компании Godmer Immigration Consultant, отмечает, что и в обновленной программе есть сложности. Инвесторы должны получить подтверждение получения их заявки (АОR — An Acknowledgement of Receipt) от миграционной службы и только затем подавать заявление, касающееся работы. Процедура «приводит к значительным задержкам» — от нескольких месяцев до года, и это может «отпугнуть новых претендентов и разочаровать тех, кто хочет быстро начать свой бизнес в Канаде».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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