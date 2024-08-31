Каких специалистов критически недостает в Канаде — Finance.ua

Каких специалистов критически недостает в Канаде
Дефицит рабочей силы существует во многих секторах экономики Канады. Однако есть одна отрасль, кадровый голод которой канадцы оплачивают буквально — из собственного кармана.
Об этом пишет Vancouverok.
Аналитики из Канады заявили о прямой связи между нехваткой сотрудников и ростом стоимости жизни в стране.
«Мода на высокоинтеллектуальную работу оставила страну без инженеров и специалистов рабочих профессий. В результате теперь канадцы платят за ремонт стиральной машинки вместо $70, как прежде, вдвое выше», — утверждает директор строительной компании Freshco Менди Реннехан.
По данным Статистического управления Канады, уровень вакансий в малом бизнесе в первом квартале этого года составил 3,5%. А в том же строительстве — 5,1%, в гостиничном бизнесе — все 4%. Но особенно остро вопрос кадров стоит в общепите.
Рестораторы Канады заявили, что за неимением поваров их зарплаты стремительно растут. А вслед за ними и счета для гостей кафе и ресторанов.
«В настоящее время в нашей отрасли открыто более 78 тыс. вакансий, что повлияло на размер заработной платы. За два года мы стали свидетелями роста расходов на рабочую силу более чем на 15%», — говорит президент отраслевой ассоциации ресторанов Онтарио Келли Хиггинсон.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из страны въезжали в Канаду, в частности по программе CUAET. Визы были рассчитаны на три года. По истечении срока украинцы должны были покинуть Канаду. Однако Департамент миграции, беженства и гражданства Канады (IRCC) изменил решение.
С начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыло более 298 тыс. украинских искателей убежища.
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