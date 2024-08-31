Каких специалистов критически недостает в Канаде — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каких специалистов критически недостает в Канаде

Личные финансы
71
Каких специалистов критически недостает в Канаде
Каких специалистов критически недостает в Канаде
Дефицит рабочей силы существует во многих секторах экономики Канады. Однако есть одна отрасль, кадровый голод которой канадцы оплачивают буквально — из собственного кармана.
Об этом пишет Vancouverok.
Аналитики из Канады заявили о прямой связи между нехваткой сотрудников и ростом стоимости жизни в стране.
Читайте также
«Мода на высокоинтеллектуальную работу оставила страну без инженеров и специалистов рабочих профессий. В результате теперь канадцы платят за ремонт стиральной машинки вместо $70, как прежде, вдвое выше», — утверждает директор строительной компании Freshco Менди Реннехан.
Место для вашей рекламы
По данным Статистического управления Канады, уровень вакансий в малом бизнесе в первом квартале этого года составил 3,5%. А в том же строительстве — 5,1%, в гостиничном бизнесе — все 4%. Но особенно остро вопрос кадров стоит в общепите.
Рестораторы Канады заявили, что за неимением поваров их зарплаты стремительно растут. А вслед за ними и счета для гостей кафе и ресторанов.
Читайте также
«В настоящее время в нашей отрасли открыто более 78 тыс. вакансий, что повлияло на размер заработной платы. За два года мы стали свидетелями роста расходов на рабочую силу более чем на 15%», — говорит президент отраслевой ассоциации ресторанов Онтарио Келли Хиггинсон.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из страны въезжали в Канаду, в частности по программе CUAET. Визы были рассчитаны на три года. По истечении срока украинцы должны были покинуть Канаду. Однако Департамент миграции, беженства и гражданства Канады (IRCC) изменил решение.
С начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыло более 298 тыс. украинских искателей убежища.

Туристическая страховка в Канаду 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.