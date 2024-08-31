Каких специалистов критически недостает в Канаде — Finance.ua

Каких специалистов критически недостает в Канаде Сегодня 14:10 — Личные финансы

Каких специалистов критически недостает в Канаде

Дефицит рабочей силы существует во многих секторах экономики Канады. Однако есть одна отрасль, кадровый голод которой канадцы оплачивают буквально — из собственного кармана.

Об этом пишет Vancouverok.

Аналитики из Канады заявили о прямой связи между нехваткой сотрудников и ростом стоимости жизни в стране.

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«Мода на высокоинтеллектуальную работу оставила страну без инженеров и специалистов рабочих профессий. В результате теперь канадцы платят за ремонт стиральной машинки вместо $70, как прежде, вдвое выше», — утверждает директор строительной компании Freshco Менди Реннехан.

По данным Статистического управления Канады, уровень вакансий в малом бизнесе в первом квартале этого года составил 3,5%. А в том же строительстве — 5,1%, в гостиничном бизнесе — все 4%. Но особенно остро вопрос кадров стоит в общепите.

Рестораторы Канады заявили, что за неимением поваров их зарплаты стремительно растут. А вслед за ними и счета для гостей кафе и ресторанов.

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«В настоящее время в нашей отрасли открыто более 78 тыс. вакансий, что повлияло на размер заработной платы. За два года мы стали свидетелями роста расходов на рабочую силу более чем на 15%», — говорит президент отраслевой ассоциации ресторанов Онтарио Келли Хиггинсон.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из страны въезжали в Канаду, в частности по программе CUAET. Визы были рассчитаны на три года. По истечении срока украинцы должны были покинуть Канаду. Однако Департамент миграции, беженства и гражданства Канады (IRCC) изменил решение

С начала полномасштабного российского вторжения в Канаду прибыло более 298 тыс. украинских искателей убежища.

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