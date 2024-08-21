Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года — Finance.ua
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Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года

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Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года
Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов с февраля 2022 года
С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более 5 миллиардов долларов США прямой бюджетной поддержки.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе встречи с министром по международному развитию Канады Ахмедом Хуссеном.
«Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного финансирования — около 5,1 млрд долларов США. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю и сверхважную поддержку с первых дней российского вторжения», — отметил Марченко.
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В 2022 году Украина получила от Канады около 1,9 млрд долларов США. В 2023 году Украина получила более 1,75 млрд долларов США льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более 1,47 млрд долларов США.
Канадская делегация выразила свою поддержку в направлении Украине 50 млрд долларов США, которые будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных российских активов. Стороны согласились, что россия должна нести ответственность за совершенные преступления и нанесенный ущерб Украине. Финансирование первоочередных потребностей, в том числе военных, за счет активов рф является одним из таких механизмов.
Министр финансов отметил важность сохранения внешней поддержки в следующем году. В то же время правительство работает над механизмами увеличения внутренних поступлений госбюджета.
Как ранее сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, потребности Украины во внешнем финансировании на следующий год будут не менее $38 млрд.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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