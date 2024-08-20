Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика) — Finance.ua

Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика) Сегодня 09:01

Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика)

В 2024 году доля внешнего долга Украины выросла до 72%. И хотя сейчас нам дают взаймы преимущественно на льготных условиях, а старые долги удается реструктуризировать, выплаты рассчитаны на многие годы вперед. Минфин ежемесячно обновляет прогнозные данные, сколько наша страна еще должна денег и по какому графику их будут выплачивать.

«Слово и дело» решило посмотреть, сколько должна платить Украина за погашение и обслуживание внешних долгов в ближайшие 25 лет.

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Следует отметить, что подсчеты Минфина актуальны именно сейчас — цифры еще не раз будут корректироваться. Украина еще будет получать новые кредиты от международных партнеров, а о возвращении старых, возможно, придется снова договариваться заново.

Таким образом, нельзя утверждать, что сумма указанного долга и платежей по нему останется такой же до 2049 года, какая она сейчас. Но актуальный прогноз Министерства финансов рассчитан на те условия и договоренности, которые есть на данный момент. На основании этих данных создана инфографика.

Так, по состоянию на 2024 год выплата по внешнему долгу составит 452,8 млрд грн. До 2025 года — 400 млрд грн.

Из графика видно, что в этом и в следующем году за обслуживание долгов мы будем платить больше, чем в пользу их погашения. В 2024 году на погашение уйдет 175 млрд грн, в то время как на обслуживание будет направлено 277 млрд грн. В 2025 году на погашение направят 175 млрд грн, на обслуживание — 208 млрд грн.

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Самая большая нагрузка на бюджет на сегодняшний день ожидается до 2035 года, после планируются годовые выплаты менее 200 млрд грн. Из этой суммы большинство денег пойдет на погашение задолженности.

В 2040 году годовая выплата прогнозируется в размере 138 млрд грн (на обслуживание — всего 31 млрд грн, остальное в пользу погашения).

До 2049 года Минфин прогнозирует платеж по внешнему долгу на уровне 89 млрд грн.

Следует отметить, что суммы указаны в гривнах, как и в любом официальном украинском документе, но с зарубежными кредиторами страна рассчитываемся в зарубежных валютах: долларах, евро, фунтах и ​​т.д.

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Слово і Діло По материалам:

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