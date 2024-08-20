Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика) — Finance.ua
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Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика)

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Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика)
Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика)
В 2024 году доля внешнего долга Украины выросла до 72%. И хотя сейчас нам дают взаймы преимущественно на льготных условиях, а старые долги удается реструктуризировать, выплаты рассчитаны на многие годы вперед. Минфин ежемесячно обновляет прогнозные данные, сколько наша страна еще должна денег и по какому графику их будут выплачивать.
«Слово и дело» решило посмотреть, сколько должна платить Украина за погашение и обслуживание внешних долгов в ближайшие 25 лет.
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Следует отметить, что подсчеты Минфина актуальны именно сейчас — цифры еще не раз будут корректироваться. Украина еще будет получать новые кредиты от международных партнеров, а о возвращении старых, возможно, придется снова договариваться заново.
Таким образом, нельзя утверждать, что сумма указанного долга и платежей по нему останется такой же до 2049 года, какая она сейчас. Но актуальный прогноз Министерства финансов рассчитан на те условия и договоренности, которые есть на данный момент. На основании этих данных создана инфографика.
Сколько денег Украина уже должна внешним кредиторам (инфографика)
Так, по состоянию на 2024 год выплата по внешнему долгу составит 452,8 млрд грн. До 2025 года — 400 млрд грн.
Из графика видно, что в этом и в следующем году за обслуживание долгов мы будем платить больше, чем в пользу их погашения. В 2024 году на погашение уйдет 175 млрд грн, в то время как на обслуживание будет направлено 277 млрд грн. В 2025 году на погашение направят 175 млрд грн, на обслуживание — 208 млрд грн.
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Самая большая нагрузка на бюджет на сегодняшний день ожидается до 2035 года, после планируются годовые выплаты менее 200 млрд грн. Из этой суммы большинство денег пойдет на погашение задолженности.
В 2040 году годовая выплата прогнозируется в размере 138 млрд грн (на обслуживание — всего 31 млрд грн, остальное в пользу погашения).
До 2049 года Минфин прогнозирует платеж по внешнему долгу на уровне 89 млрд грн.
Следует отметить, что суммы указаны в гривнах, как и в любом официальном украинском документе, но с зарубежными кредиторами страна рассчитываемся в зарубежных валютах: долларах, евро, фунтах и ​​т.д.
Кредитная карта — отличный помощник во многих жизненных ситуациях. Но выбрать кредит довольно непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Слово і Діло
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