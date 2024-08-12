Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США

Бюджетная помощь Украине со стороны США продолжает зависеть от реформ, которые должны способствовать дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Наша прямая бюджетная поддержка Украины продолжает зависеть от реформ, которые будут способствовать дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины и улучшению управления, и я удовлетворена беспрецедентным уровнем прозрачности и подотчетности, связанных с этой поддержкой», — сказала она.

Еллен также сообщила, что размер нового транша прямой бюджетной помощи Украине составил 3,9 млрд долларов, и эта экономическая помощь «стабилизирует внутренний фронт Украины».

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«В связи с тем, что все налоговые поступления Украины направляются на военные действия, поддержка (Украины. — Ред.) от Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров имеет решающее значение для оснащения служб быстрого реагирования, содержания больниц и школ открытыми, а также поддержки других важных государственных функций», — сообщила она.

Еллен также добавила, что Министерство финансов США будет продолжать использовать все инструменты, чтобы помочь Украине в ее борьбе, включая сохранение санкций и работу по разблокированию стоимости обездвиженных суверенных активов россии.

«Успешная Украина продемонстрирует решимость Соединенных Штатов и наших партнеров защитить демократию от авторитарной агрессии, защитить глобальную экономику и укрепить нашу коллективную национальную безопасность», — резюмировала Еллен.

УНН По материалам:

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