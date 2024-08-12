Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США

Казна и Политика
65
Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США
Бюджетная поддержка Украины зависит от проведения реформ — Минфин США
Бюджетная помощь Украине со стороны США продолжает зависеть от реформ, которые должны способствовать дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Об этом сообщает Голос Америки.
Читайте также
«Наша прямая бюджетная поддержка Украины продолжает зависеть от реформ, которые будут способствовать дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины и улучшению управления, и я удовлетворена беспрецедентным уровнем прозрачности и подотчетности, связанных с этой поддержкой», — сказала она.
Еллен также сообщила, что размер нового транша прямой бюджетной помощи Украине составил 3,9 млрд долларов, и эта экономическая помощь «стабилизирует внутренний фронт Украины».
Читайте также
«В связи с тем, что все налоговые поступления Украины направляются на военные действия, поддержка (Украины. — Ред.) от Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров имеет решающее значение для оснащения служб быстрого реагирования, содержания больниц и школ открытыми, а также поддержки других важных государственных функций», — сообщила она.
Еллен также добавила, что Министерство финансов США будет продолжать использовать все инструменты, чтобы помочь Украине в ее борьбе, включая сохранение санкций и работу по разблокированию стоимости обездвиженных суверенных активов россии.
Читайте также
«Успешная Украина продемонстрирует решимость Соединенных Штатов и наших партнеров защитить демократию от авторитарной агрессии, защитить глобальную экономику и укрепить нашу коллективную национальную безопасность», — резюмировала Еллен.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.