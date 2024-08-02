В НБУ сообщили, на сколько может сократиться международная финансовая помощь (инфографика) — Finance.ua

В НБУ сообщили, на сколько может сократиться международная финансовая помощь (инфографика) Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, на сколько может сократиться международная финансовая помощь (инфографика)

Как сообщил НБУ, ожидается привлечение международного финансирования в размере 38 млрд долларов в 2024 году, 31,4 млрд долларов в 2025 году и 21,1 млрд долларов в 2026 году.

Об этом сообщается в « Инфляционном отчете «НБУ за июль 2024 года.

Такие объемы помощи вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета — около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году. Со своей стороны НБУ будет иметь возможность поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции.

«Для текущего года риск недополучения ожидаемого финансирования в 2024 году постепенно снижается, однако для следующих лет он остается значимым. Реализация такого риска приведет к увеличению вероятности возобновления эмиссионного финансирования бюджета в условиях ограниченной емкости внутреннего финансового рынка. Кроме того, меньшие поступления международной помощи приведут к сокращение международных резервов, что будет ослаблять внешнюю устойчивость государства, а также повлечет за собой ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий», — говорится в обзоре.

Напомним, сейчас наше государство должно МВФ 13,85 млрд долларов.

Рейтинг должников МВФ

Возглавляющая этот рейтинг Аргентина задолжала 40,94 млрд долларов, а Египет, уступивший Украине второе место и переместившийся на третье — 13,59 млрд долларов.

Самым тяжелым для Украины является не долг перед МВФ, а другие долги, в частности, внешний государственный и гарантированный государством долг, общая сумма которого достигла 109,9 млрд долларов.

Им государственные долги Украины не исчерпываются, однако он самый важный и тяжелый для государства, поскольку речь идет о внешних кредиторах.

Справка Finance.ua:

В начале июля Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования Extended Fund Facility. Как следствие этот транш поднял ее с третьего места стран-должников Фонда на второе.

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