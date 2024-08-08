Украина уже привлекла $93 млрд помощи. Как доноры контролируют использование поддержки — Finance.ua
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Украина уже привлекла $93 млрд помощи. Как доноры контролируют использование поддержки

Казна и Политика
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Украина уже привлекла $93 млрд помощи. Как доноры контролируют использование поддержки
Украина уже привлекла $93 млрд помощи. Как доноры контролируют использование поддержки
С начала полномасштабной войны Украина привлекла более 93 млрд долларов США бюджетной поддержки от международных партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Предоставленные средства помогают финансировать первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сфере (программы социальной поддержки украинцев, пенсионные выплаты, зарплаты работников госслужбы и прочее)», — говорится в сообщении.

Как Министерство финансов и доноры контролируют использование поддержки

Минфин совместно с Всемирным банком обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. Через механизмы ВБ в Украину поступило уже около 40 млрд долларов США.
Peace in Ukraine — крупнейший в истории Всемирного банка проект по объему финансирования. Через этот инструмент в госбюджет поступило почти 30 млрд долларов США, из которых более 80% - бюджетная поддержка от США. Peace in Ukraine также финансируется за счет Всемирного банка, Японии, Великобритании, Норвегии и других партнеров по развитию.
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Украинская сторона направляет отчет по уже осуществленным расходам, а Всемирный банк проверяет все предоставленные документы и согласовывает их. По результатам такой проверки средства в рамках проекта поступают в Государственный бюджет Украины для компенсации уже произведенных расходов.
Также совместно с компанией Делойт Консалтинг Минфин осуществляет мониторинг прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine — проверку согласованных процедур с целью определения приемлемости государственных расходов Украины.
Минфин и Всемирный банк также реализуют многоуровневый системный мониторинг направления средств через другие проекты Всемирного банка, включая DPL/DPO, HOPE, ARISE, HEAL.
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Что касается программ макрофинансовой помощи ЕС, в рамках которых было привлечено более 25 млрд евро в 2022—2023 годах, Минфин системно сотрудничал с ЕС в контроле за финансированием. Стороны ввели системный обмен необходимыми данными, включавшими отчеты об использовании средств, направления.
В рамках инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы в объеме 50 млрд евро, из которых уже привлечено 7,9 млрд евро, ЕС создал Аудиторский совет.
Аудиторский совет имеет право запрашивать информацию и обращаться в компетентные органы, а также в любое время осуществлять, в частности, через свой секретариат, собственные проверки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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