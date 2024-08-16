Минфин назвал сумму внешнего финансирования с февраля 2022: на что направляется международная поддержка — Finance.ua
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Минфин назвал сумму внешнего финансирования с февраля 2022: на что направляется международная поддержка

Казна и Политика
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Минфин назвал сумму внешнего финансирования с февраля 2022: на что направляется международная поддержка
Минфин назвал сумму внешнего финансирования с февраля 2022: на что направляется международная поддержка
С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций составляет около $98,7 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Все поступления от партнеров правительство направляет на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы госбюджета.
«Внешняя финансовая помощь не может быть использована для обеспечения расходов безопасности и обороны», — напомнили в Минфине.
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Привлеченные средства направляются на конкретные расходы, определенные с партнерами, или на первоочередные расходы госбюджета согласно приоритетной очередности.

Бюджетная поддержка с целевым назначением

Привлеченные средства в рамках проектов Всемирного банка имеют исключительно целевое назначение, согласованное партнерами и правительством Украины.
В целом с февраля 2022 года через механизмы Всемирного банка Украина получила почти $40 млрд. Крупнейшие доноры — США, Япония, Великобритания.
С начала полномасштабной войны Всемирный банк основал 7 проектов для поддержки ключевых отраслей экономики Украины:
  • Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (Peace in Ukraine). Возмещение расходов на выплату пенсий, части социальных пособий, заработной платы медикам, учителям, государственным служащим (кроме отрасли безопасности и обороны) и сотрудникам ГСЧС. Через проект привлечено до $30 млрд.
  • Проект «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (Inspire). Социальная помощь незащищенным слоям населения и повышение эффективности программ социальной поддержки (в частности, ВПЛ). В рамках проекта поступило около $1,2 млрд.
  • «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (Arise). Восстановление и поддержка агросектора (в частности, расширение доступа сельхозпроизводителей к программе кредитования 5−7-9). Привлечено $500 млн.
  • «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (Heal Ukraine). Улучшение доступа к медицинским услугам, удовлетворение неотложных потребностей в услугах здравоохранения, обеспечение финансовой защиты в экстренных условиях. В рамках проекта уже поступило более $124,5 млн.
  • «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (Hope). Мелкие и средние ремонты частично поврежденных частных и многоквартирных жилых домов. Уже привлечено около $150 млн.
  • Два займа на политику развития (DPL/DPO). Поддержка усилий Украины по внедрению повестки дня структурных реформ и предоставление критически важного финансирования. Общая выборка — $3 млрд.

Общая бюджетная поддержка

На приоритетные расходы государственного бюджета без привязки к конкретным направлениям направляются средства от ЕС (38 млрд евро), средства от МВФ ($10,2 млрд), а также бюджетная поддержка от Правительства Канады (свыше $5 млрд).
К ним относятся социальные и гуманитарные расходы, не покрываемые бюджетной поддержкой с целевым назначением. А также поддержка энергосектора, обслуживание государственного долга, экономическое восстановление и прочее.

Справка Finance.ua:

  • председатель Комитета по бюджету Роксолана Пидласа сообщила, что Украина рассчитывает получить примерно 10,5 миллиарда долларов от международных партнеров до конца года;
  • в частности, от Соединенных Штатов Америки Украина ожидает 3,95 млрд долларов до конца года, но по реализации конкретных реформ;
  • также ожидается два транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 млрд долларов, которые должны поступить после пятого и шестого пересмотров программы с МВФ;
  • от Европейского Союза должно поступить 4 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
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