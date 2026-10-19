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Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег

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Многие официально работающие в Израиле даже не знают, что переплачивают на налогах. Их рассчитывают на год вперед, но если ваши обстоятельства меняются, может образоваться переплата, которую можно вернуть.
Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег
Давайте честно: переплачивать не хочет никто. Так в каких ситуациях стоит подать на возврат налогов в Израиле?

1. Вы меняли место работы

Перешли из одной компании в другую? Поздравляем, с вероятностью 90% вам посчитали налог неправильно. При смене работодателя ступени налога сбиваются, и с зарплаты почти всегда удерживают больше, чем нужно.

2. Был перерыв в работе или декрет

Налог рассчитывается из расчета, что вы работаете все 12 месяцев без остановки. Если устроились в середине года, сидели дома пару месяцев между работами или ушли в декрет — ваш реальный годовой доход оказался ниже. А значит, часть денег вам обязаны вернуть.

3. В семье родился ребенок

Рождение малыша — это не только приятные хлопоты, но и дополнительные льготные баллы. Каждая такая точка снижает ваш налог. Если бухгалтерия их не учла — деньги «зависли» у государства.
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Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег

4. Не учли ваши личные скидки

Окончили израильский вуз, недавно репатриировались, отслужили в армии или живете в населенном пункте, где действуют налоговые льготы? Все это может давать право на дополнительные налоговые послабления.
Но бухгалтер на работе не медиум — если вы не принесли бумагу, вы платите по полной.

5. Вы платите за страховки или пенсию

Мало кто знает, что самостоятельные отчисления в пенсионные фонды, страхование жизни или даже пожертвования в благотворительные фонды дают право на неплохой налоговый вычет.

Какие бумаги собирать?

Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег
Все довольно просто. Для проверки вам понадобятся:
  • Форма 106 — ее запрашивают у работодателей за каждый год.
  • Форма 867 — берется в банке, если у вас были ценные бумаги или депозиты.
  • Справки о льготах (диплом, свидетельство о рождении ребенка, свид-во о репатриации и т. д.).
  • Справка о банковском счете (чтобы было куда переводить деньги).
Кстати, забрать свои деньги можно за последние 6 лет! Подавать за более старые периоды уже не получится — они просто сгорят.

Сколько выйдет вернуть?

Конкретную цифру вам никто с ходу не скажет. Все зависит от того, сколько вы заработали и сколько льгот упустили. У кого-то выходит пару тысяч шекелей на мелкие расходы, а кто-то забирает сумму с четырьмя-пятью нулями.

Подавать самому или обратиться к специалистам?

Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег
Честно говоря, подать документы через сайт Налоговой можно и самостоятельно. Но тут есть подвох. Если перепутать цифры или задекларировать что-то не то, система может посчитать, что это не государство должно вам, а вы ему.
Не хотите разбираться в бюрократических тонкостях и переживать из-за возможных ошибок? Доверьте этот вопрос специалистам, которые каждый день работают с израильскими налогами. Эксперты 7Souls Financial Planning как раз помогают разобраться с финансами в Израиле и показывают, как законно вернуть всё до последнего шекеля.

FAQ:

Я уволился пару месяцев назад. До сих пор могу вернуть деньги?
Да, без проблем. Текущий статус вообще не важен. Главное — что происходило с вашими доходами за последние 6 лет.
Зачем мне что-то подавать, если бухгалтер сам все считал?
Бухгалтер видит только вашу зарплату в конкретной компании. Он не знает про ваши прошлые работы, подработки, страховки, детей или учебу. Из-за этого люди из года в год дарят государству свои деньги.
По материалам:
sevensouls
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