В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации

В Украине начался очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без повторной подачи заявлений и посещения государственных учреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Основания для продления отсрочек проверяют по единым правилам на основе данных государственных реестров. После этого в Резерв+ можно будет увидеть, продлилась ли отсрочка и на какой срок. Это делает процесс более прозрачным для граждан и уменьшает бюрократическую нагрузку на государственные учреждения.

Система проверяет данные в государственных реестрах, подтверждающих право на отсрочку. Если основание остается в силе и данные это подтверждают, отсрочка продлевается автоматически. Повторно подавать заявление или обращаться в государственные учреждения не нужно.

Когда продлят отсрочку

Автоматическое продление продлится до 30 октября. Отсрочки будут продлевать постепенно, поэтому уведомления в Резерв+ будут приходить не всем одновременно.

Если сообщение еще не пришло, нужно дождаться результатов проверки. Уведомления получат все: как те, кому отсрочку продлят автоматически, так и те, кому это сделать не удастся.

После получения уведомления об успешном продлении необходимо проверить новый срок действия отсрочки. Для этого необходимо:

Открыть Резерв+. Обновить электронный военно-учетный документ (++ → Обновить документ). Проверить срок отсрочки в расширенных данных («+» → «Просмотр документа»).

Если в документе указано «до завершения мобилизации», значит, отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных.

Если мобилизация будет продлена и право на отсрочку сохранится, ее срок для определенных категорий граждан также может обновиться автоматически.

Кому могут автоматически продлить отсрочку

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодны для военной службы.

Родители троих и более детей.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, признанного недееспособным.

Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы.

Люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.

Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.

Женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка.

Студенты и аспиранты.

Работники заведений высшего и профессионального образования, ученые.

Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военнослужащие, освобожденные из плена.

Люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.

Главное условие — основание для отсрочки должно оставаться в силе и подтверждаться данными государственных реестров.

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Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Резерв+ сообщит, если продлить отсрочку не удалось. Это не обязательно означает, что вы потеряли право на нее. Причиной могут отсутствовать или устаревшие данные в государственных реестрах.

В таком случае нужно:

проверить и при необходимости обновить данные в реестрах, подтверждающих право на отсрочку;

подать новый запрос через Резерв+, если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦПАУ.

Действующая отсрочка остается действительной до истечения ее срока.

Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно.

Какие отсрочки можно оформить онлайн в Резерв+

Автоматическое продление и оформление новой отсрочки — разные услуги.

Автоматически могут продлеваться отсрочки 22 категорий граждан. В то же время оформить новую отсрочку онлайн в Резерв+ пока могут 12 категорий: