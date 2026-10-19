В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Когда продлят отсрочку
- Открыть Резерв+.
- Обновить электронный военно-учетный документ (++ → Обновить документ).
- Проверить срок отсрочки в расширенных данных («+» → «Просмотр документа»).
Кому могут автоматически продлить отсрочку
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодны для военной службы.
- Родители троих и более детей.
- Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, признанного недееспособным.
- Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы.
- Люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.
- Женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка.
- Студенты и аспиранты.
- Работники заведений высшего и профессионального образования, ученые.
- Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военнослужащие, освобожденные из плена.
- Люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.
Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически
- проверить и при необходимости обновить данные в реестрах, подтверждающих право на отсрочку;
- подать новый запрос через Резерв+, если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦПАУ.
Какие отсрочки можно оформить онлайн в Резерв+
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;
- родители троих и более детей;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты и аспиранты;
- работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;
- учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
Вы точно не переплачиваете налоги в Израиле? 5 ситуаций, когда вам должны денег
ПартнерскаяПремиум-банкинг в 2026 году: на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк
Где начинающим легче найти работу в ІТ
PKO Bank Polski рассматривает покупку украинского банка
Сербия и азербайджанская SOCAR основывают совместную компанию по строительству электростанции
ВПЛ могут увеличить пособие (сумма) — детали