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В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации

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Автоматически могут продолжаться отсрочки 22 категорий граждан
Автоматически могут продолжаться отсрочки 22 категорий граждан
В Украине начался очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации. Более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без повторной подачи заявлений и посещения государственных учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Основания для продления отсрочек проверяют по единым правилам на основе данных государственных реестров. После этого в Резерв+ можно будет увидеть, продлилась ли отсрочка и на какой срок. Это делает процесс более прозрачным для граждан и уменьшает бюрократическую нагрузку на государственные учреждения.
Система проверяет данные в государственных реестрах, подтверждающих право на отсрочку. Если основание остается в силе и данные это подтверждают, отсрочка продлевается автоматически. Повторно подавать заявление или обращаться в государственные учреждения не нужно.

Когда продлят отсрочку

Автоматическое продление продлится до 30 октября. Отсрочки будут продлевать постепенно, поэтому уведомления в Резерв+ будут приходить не всем одновременно.
Если сообщение еще не пришло, нужно дождаться результатов проверки. Уведомления получат все: как те, кому отсрочку продлят автоматически, так и те, кому это сделать не удастся.
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После получения уведомления об успешном продлении необходимо проверить новый срок действия отсрочки. Для этого необходимо:
  1. Открыть Резерв+.
  2. Обновить электронный военно-учетный документ (++ → Обновить документ).
  3. Проверить срок отсрочки в расширенных данных («+» → «Просмотр документа»).
Если в документе указано «до завершения мобилизации», значит, отсрочка действует до конца текущего срока мобилизации. Конкретную дату можно проверить в расширенных данных.
Если мобилизация будет продлена и право на отсрочку сохранится, ее срок для определенных категорий граждан также может обновиться автоматически.

Кому могут автоматически продлить отсрочку

Автоматическое продление доступно для 22 категорий граждан:
  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодны для военной службы.
  • Родители троих и более детей.
  • Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
  • Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  • Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без установленной инвалидности.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Люди, которые ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
  • Опекуны человека, признанного недееспособным.
  • Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью III группы.
  • Люди, имеющие отца, мать или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы.
  • Люди, ухаживающие за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью.
  • Женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка.
  • Студенты и аспиранты.
  • Работники заведений высшего и профессионального образования, ученые.
  • Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченные посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Люди, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
  • Военнослужащие, освобожденные из плена.
  • Люди, заключившие годичный контракт на прохождение военной службы в возрасте от 18 до 25 лет.
Главное условие — основание для отсрочки должно оставаться в силе и подтверждаться данными государственных реестров.
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Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически

Резерв+ сообщит, если продлить отсрочку не удалось. Это не обязательно означает, что вы потеряли право на нее. Причиной могут отсутствовать или устаревшие данные в государственных реестрах.
В таком случае нужно:
  • проверить и при необходимости обновить данные в реестрах, подтверждающих право на отсрочку;
  • подать новый запрос через Резерв+, если соответствующая услуга доступна, или обратиться с документами в любой удобный ЦПАУ.
Действующая отсрочка остается действительной до истечения ее срока.
Подавать заявление на отсрочку в ТЦК и СП не нужно.

Какие отсрочки можно оформить онлайн в Резерв+

Автоматическое продление и оформление новой отсрочки — разные услуги.
Автоматически могут продлеваться отсрочки 22 категорий граждан. В то же время оформить новую отсрочку онлайн в Резерв+ пока могут 12 категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к военной службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих, имеющих ребенка;
  • родители троих и более детей;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты и аспиранты;
  • работники заведений высшего и профессионального образования, ученые;
  • учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МобилизацияОтсрочкаРезерв+
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