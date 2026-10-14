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Отсутствуют данные в Резерв+: как встать на учет (мнение юриста)

Личные финансы
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Отсутствуют данные в Резерв+: как встать на учет (мнение юриста)
Отсутствуют данные в Резерв+: как встать на учет (мнение юриста)
Украинцы, которые никогда не становились на воинский учет, могут не найти ничего о себе в приложении «Резерв+».
Несмотря на постановление правительства об автоматической регистрации, многим придется идти в таких случаях в военкомат лично. Но правоведы предупредили о риске мгновенной мобилизации для мужчин старше 25 лет после прохождения ВВК.
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Об этом заявил юрист Владислав Дерий, передает Новости.LIVE.

Почему у Резерв+ может отсутствовать информация

Граждане, ни разу в жизни не посещавшие территориальные центры комплектования, сталкиваются с отсутствием своих данных в мобильном приложении «Резерв+».
Юрист Владислав Дерий объясняет, что этот электронный инструмент подтягивает информацию исключительно из Единого государственного реестра «Оберег». Поскольку человек никогда не становился на учет, его личного дела физически не существует, соответственно, цифровая система также остается пустой.
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Согласно пункту 14−3 правительственного постановления № 1487, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет должны вносить в базу дистанционно. Это происходит благодаря информационному обмену между демографическим реестром, базами миграционной службы и системой «Оберег» через платформу «Трембита», как того требует статья 14 профильного закона.

Когда нужно идти в военкомат

Однако если цифровая интеграция по определенным причинам не сработала, украинцам приходится идти в военкомат по месту прописки или по адресу справки ВПЛ самостоятельно.
Ранее писали, что в «Резерв+» возобновили возможность оформления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Также в Резерв+ расширили список педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
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