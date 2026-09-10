В Резерв+ расширили список педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн
Какие данные проверяются для оформления отсрочки в Резерв+
- учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;
- педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
- должность относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
- код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.
Как оформить отсрочку в Резерв+
- откройте Резерв+ и нажмите «Сервисы» → «Запрос на отсрочку»;
- выберите категорию «Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений»;
- проверьте свои данные;
- подтвердите их и подайте запрос.
Что делать, если не удалось оформить отсрочку в Резерв+
- или указанное заведение как ваше основное место работы;
- верно ли указана педагогическая нагрузка и составляет ли она не менее 0,75 ставки;
- корректно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
- верно ли указаны ФИО, дата рождения и РНУКНП;
- верно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.
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