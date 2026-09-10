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В Резерв+ расширили список педагогов, которые могут оформить отсрочку онлайн

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Оформление отсрочки в Резерв+
Оформление отсрочки в Резерв+
Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку онлайн в Резерв+.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше не нужно собирать документы и обращаться в ЦПАУ — запрос можно подать прямо в приложении.
Отсрочка оформляется на базе данных в государственных системах, без дополнительных документов.

Какие данные проверяются для оформления отсрочки в Резерв+

Для подтверждения права на отсрочку система автоматически проверяет информацию в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) и Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
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Для оформления отсрочки должны быть выполнены следующие условия:
  • учебное заведение указано в АИКОМ как основное место работы;
  • педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
  • должность относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
  • код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с кодом ЕГРПОУ основного места работы в данных ПФУ.
Поэтому важно, чтобы информация о месте работы, должности и нагрузке в этих системах была актуальной.

Как оформить отсрочку в Резерв+

Чтобы подать запрос:
  • откройте Резерв+ и нажмите «Сервисы» → «Запрос на отсрочку»;
  • выберите категорию «Учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений»;
  • проверьте свои данные;
  • подтвердите их и подайте запрос.
Справки или другие документы не нужно загружать — необходимые данные система проверит автоматически.
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После завершения проверки вы получите уведомление в приложении. Если отсрочка оформлена, информация о ней появится в электронном военно-учетном документе в Резерв+.

Что делать, если не удалось оформить отсрочку в Резерв+

Сначала проверьте данные, по которым система определяет право на отсрочку. Для этого обратитесь в администрацию учебного заведения или работника, ответственного за ведение данных в АИКОМ.
Попросите проверить в системе АИКОМ:
  • или указанное заведение как ваше основное место работы;
  • верно ли указана педагогическая нагрузка и составляет ли она не менее 0,75 ставки;
  • корректно ли указана должность и относится ли она к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
  • верно ли указаны ФИО, дата рождения и РНУКНП;
  • верно ли указан код ЕГРПОУ работодателя.
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Если информация в АИКОМ неправильная или устаревшая, ответственный работник учебного заведения может ее обновить. После этого обновленные данные будут автоматически доступны для проверки права на отсрочку.
Если проблема касается информации об основном месте работы в Пенсионном фонде Украины, обратитесь в отдел кадров или бухгалтерию своего заведения.
Если в самом Резерве+ отображается неактуальное место работы, подайте запрос на исправление в приложении: «Сервисы» → «Исправить данные онлайн» → «Неактуальное место работы».
После обновления данных Минобороны советует подать запрос на отсрочку в Резерв+ еще раз.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+ОтсрочкаВоенный учетВоеннообязанныйБронирование
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