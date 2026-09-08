Не работает «Резерв+» на блокпосту — что делать военнообязанному
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Разряженный телефон, отсутствие интернета или технический сбой могут стать проблемой, если военно-учетный документ хранится только в «Резерве+». Чтобы техническая проблема не превратилась в затруднения на блокпосту, следует заранее позаботиться об альтернативе.
Рассказываем, что делать, если на блокпосту нужно показать военно-учетный документ, но «Резерв+» не открывается.
Какой документ нужно иметь
Как сообщает Сумской областной ТЦК и СП, главное — иметь военно-учетный документ (ВУД). Законодательство предусматривает его как в электронной, так и бумажной форме.
Во время мобилизации уполномоченные представители ТЦК и СП и полицейские могут требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.