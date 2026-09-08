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Не работает «Резерв+» на блокпосту — что делать военнообязанному

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Приложение Резерв+
Приложение Резерв+, varta1.com.ua
Разряженный телефон, отсутствие интернета или технический сбой могут стать проблемой, если военно-учетный документ хранится только в «Резерве+». Чтобы техническая проблема не превратилась в затруднения на блокпосту, следует заранее позаботиться об альтернативе.
Рассказываем, что делать, если на блокпосту нужно показать военно-учетный документ, но «Резерв+» не открывается.

Какой документ нужно иметь

Как сообщает Сумской областной ТЦК и СП, главное — иметь военно-учетный документ (ВУД). Законодательство предусматривает его как в электронной, так и бумажной форме.
Во время мобилизации уполномоченные представители ТЦК и СП и полицейские могут требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.
В то же время, важно понимать разницу между самим документом и приложением. «Резерв+» — цифровой сервис, через который формируется и предъявляется электронный ВУД.

Если ВУД был только в «Резерв+»

Если на блокпосту приложение вдруг не открывается, прежде всего следует спокойно сообщить о технической проблеме и попытаться возобновить его работу.
Можно:
  • проверить мобильный интернет;
  • перезапустить «Резерв+»;
  • перезагрузить телефон.
Однако лучше не зависеть только от смартфона и доступа к сети. Военнообязанному следует заранее иметь бумажную версию военно-учетного документа.
Бумажный ВУД можно получить, в частности, сформировав PDF в «Резерв+» или на портале «Дія» и распечатав его.
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Как подготовиться

Если вы планируете ехать через блокпост, заранее убедитесь, что у вас есть доступ к военно-учетному документу.
При использовании электронной версии желательно иметь бумажную копию. Это поможет избежать проблем в случае технического сбоя, разряженного телефона или отсутствия интернета.
В случае неисправности «Резерв+» не следует конфликтовать на блокпосту. Лучше спокойно объяснить ситуацию и предъявить военно-учетный документ в доступной форме.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннообязанныйРезерв+Военный учет
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