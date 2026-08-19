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Как можно отменить розыск ТЦК в «Резерв+»

Личные финансы
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Как можно отменить розыск ТЦК в «Резерв+»
Как можно отменить розыск ТЦК в «Резерв+»
Статус «В розыске» в приложении «Резерв+» может появиться даже тогда, когда человек уверен, что с его военно-учетными данными все в порядке.
Адвокат Ирина Боса объяснила в комментарии УНИАН, что делать в таких ситуациях, как сняться с розыска ТЦК через Резерв+ и сколько может занять это снятие.

В каких случаях ТЦК подает в розыск

По мнению эксперта, прежде чем разбираться, как убрать статус в розыске ТЦК, следует определить, с чем именно связано его появление. В общем, она выделила четыре наиболее распространенных варианта:
  • не обновлена информация в реестре «Оберег»;
  • непрохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • технический сбой;
  • пропущены сроки продления отсрочки.
В первом случае она порекомендовала, прежде всего, открыть приложение «Резерв+» и проверить, какие именно данные устарели, после чего попытаться обновить их самостоятельно через специальную функцию («обновление данных»).
Далее, если причина — отсутствие в реестре результатов пройденной ВВК, юрист посоветовала не паниковать, ведь обычно это происходит либо из-за человеческого фактора, либо из-за сбоя при синхронизации между медицинским учреждением и «Оберегом». В таком случае нужно только подать в ТЦК соответствующее обращение со справкой о прохождении комиссии.
Если же ТЦК не отреагирует, то можно обратиться к адвокату, чтобы тот направил уже адвокатский запрос. А при отсутствии ответа и на него придется подавать иск в административный суд с требованием признать действия ТЦК противоправными.
Наконец, когда речь идет о технических проблемах с синхронизацией «Оберега» и «Резерв+», специалист посоветовала подождать обновления или подать через «Резерв+» заявку на актуализацию сведений.
А вот окончание срока отсрочки, по ее словам, обычно не означает автоматического получения розыска или мобилизации, однако ТЦК может передать информацию полиции для доставки человека с целью уточнения данных или прохождения ВВК.
Далее адвокат рассказала, что делать, если «простые способы» все же не помогли снять розыск.
Если розыск появился из-за необновления данных
Если дело изначально было в устаревшей информации, но даже после ее актуализации розыск не исчез в течение нескольких дней, адвокат посоветовала подать через раздел «Услуги» обращение с причиной «Ошибка в данных». К нему следует приложить отсканированные документы, подтверждающие ошибочность сведений:
  • справку об отсрочке;
  • приказ о бронировании;
  • результаты ВВК;
  • и другие (при необходимости).
В то же время она предупредила, что сама подача информации через приложение не означает автоматического снятия с розыска — данные должны быть проверены и сверены непосредственно в реестре «Оберег», и этот процесс может занять определенное время.
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Практический совет: следует обязательно хранить скриншоты с датой и номером обращения.
Такие доказательства могут понадобиться, если проблема не решится и человеку придется обращаться с жалобой в ТЦК или в суд. Скриншоты будут подтверждать, что лицо своевременно пыталось исправить ошибку.
  • Если розыск появился из-за непрохождения ВВК
Здесь прежде всего нужно выяснить, действительно ли человек не прошел военно-врачебную комиссию. Если он без уважительной причины не явился на ВВК, оснований для быстрого снятия статуса нет — комиссию придется пройти.
Причем специалист отметила, что последовательность действий относительно снятия розыска ТЦК — если есть отсрочка, бронирование или даже непригодность к службе — не меняется. То есть если человеку было предписано пройти ВВК, формально он должен явиться, даже если это явная ошибка.
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В то же время, другая ситуация возникает, когда человек фактически прошел ВВК или имеет право на отсрочку, но соответствующая информация не отображается в «Обереге». В таком случае статус «В розыске» уже можно обжаловать.
Адвокат рассказала о случае из своей практики, когда мужчина неоднократно обращался в ТЦК с просьбой исправить ошибку и оформить отсрочку, но не только не получил ответа, но и оказался в розыске из-за непрохождения ВВК. Однако суд признал такие действия нарушением, поскольку статус возник просто из-за отсутствия актуальной информации.

Если проблема возникла из-за технического сбоя

Когда же ВВК пройдена, данные актуальны, отсрочка действительна, но статус «В розыске» все равно остается, сначала нужно так же письменно обратиться в ТЦК. При этом в заявлении адвокат посоветовала максимально конкретно описать ситуацию и указать:
  • дату прохождения ВВК;
  • дату обновления данных;
  • период действия отсрочки;
  • что несмотря на это статус не изменился.
Также к обращению следует приложить копии документов, подтверждающих эти обстоятельства.
Если ТЦК не ответит в течение 30 или 45 дней, то можно обратиться к адвокату для направления адвокатского запроса.
«Из практики скажу, что обычно после адвокатского запроса с человека снимают розыск из-за технического сбоя».
Однако, если и это не поможет, остается обращение в суд.
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В «Резерв+» действует автоматическое продление отсрочек уже для 22 категорий граждан.
По материалам:
Finance.ua
Резерв+Отсрочка
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