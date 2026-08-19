Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила первые официальные запросы от иностранных финансовых регуляторов в рамках IOSCO MMoU* и на их основе приступила к расследованию.
Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Напомним, недавно Украина присоединилась к меморандуму о сотрудничестве и обмене информацией между регуляторами рынков капитала после почти 10 лет подготовки.
Что проверяют
В первом случае Комиссию просят проверить информацию о конкретном человеке и связанную с ним компанию: проводились ли по ним проверки или расследования, отвечают ли они требованиям относительно деловой репутации и профессиональной пригодности.
Второй запрос касается того, есть ли у украинской компании лицензии или разрешения Комиссии и связана ли она с другими компаниями и лицами, о которых говорится в запросе.
По каждому запросу Комиссия уже приступила к отдельному расследованию и определила ответственных специалистов. Такое право она имеет по закону о государственном регулировании рынков капитала.
О какой информации идет речь
На практике IOSCO MMoU дает регуляторам доступ к информации, которую раньше было почти невозможно получить. Речь идет, в частности:
о движении средств через банковские и брокерские счета,
данных об их владельцах и, при необходимости,
о конечных бенефициарах компаний.
Без такого механизма след за границу часто становился конечной точкой расследования.
«Детали дел — страны, компании и конкретных фигурантов — Комиссия не раскрывает. Это одно из условий меморандума: информация, полученная в рамках IOSCO MMoU, является конфиденциальной и может использоваться только для конкретного расследования», — говорится в сообщении.
Напомним, со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.
Какие операции могут попасть под повышенное внимание
Обновленный подход подразумевает более комплексный анализ финансовой деятельности. В частности, дополнительный контроль возможен в следующих случаях:
Нетипичные операции — резкий рост оборотов, сложные платежные схемы могут привести к блокированию операций банками.
Признаки дробления бизнеса — данные о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не отдельно.
Рисковые контрагенты — операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов.
Нерезидентские операции — платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут подвергаться более глубокому анализу.
РРО, НДС, наличные потоки — нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.
Напомним, Finance.ua писал, что Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:
централизацию данных;
стандартизацию форматов отчетности;
совместимость с европейскими системами.
Речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».
В то же время, для украинского инвестора путь на международные финансовые рынки напоминает квест с барьерами. Валютные ограничения, строгий финмониторинг и сложная налоговая отчетность заставляют многих откладывать инвестиции «до лучших времен».
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