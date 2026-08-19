Начаты первые международные расследования по запросам иностранных регуляторов — детали Сегодня 14:00 — Личные финансы

Начаты первые международные расследования по запросам иностранных регуляторов — детали

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку получила первые официальные запросы от иностранных финансовых регуляторов в рамках IOSCO MMoU* и на их основе приступила к расследованию.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, недавно Украина присоединилась к меморандуму о сотрудничестве и обмене информацией между регуляторами рынков капитала после почти 10 лет подготовки.

Что проверяют

В первом случае Комиссию просят проверить информацию о конкретном человеке и связанную с ним компанию: проводились ли по ним проверки или расследования, отвечают ли они требованиям относительно деловой репутации и профессиональной пригодности.

Второй запрос касается того, есть ли у украинской компании лицензии или разрешения Комиссии и связана ли она с другими компаниями и лицами, о которых говорится в запросе.

По каждому запросу Комиссия уже приступила к отдельному расследованию и определила ответственных специалистов. Такое право она имеет по закону о государственном регулировании рынков капитала.

О какой информации идет речь

На практике IOSCO MMoU дает регуляторам доступ к информации, которую раньше было почти невозможно получить. Речь идет, в частности:

о движении средств через банковские и брокерские счета,

данных об их владельцах и, при необходимости,

о конечных бенефициарах компаний.

Без такого механизма след за границу часто становился конечной точкой расследования.

«Детали дел — страны, компании и конкретных фигурантов — Комиссия не раскрывает. Это одно из условий меморандума: информация, полученная в рамках IOSCO MMoU, является конфиденциальной и может использоваться только для конкретного расследования», — говорится в сообщении.

Напомним, со 2 февраля 2026 г. в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, который усиливает контроль за рисковыми операциями и расширяет взаимодействие между государственными органами.

Какие операции могут попасть под повышенное внимание

Обновленный подход подразумевает более комплексный анализ финансовой деятельности. В частности, дополнительный контроль возможен в следующих случаях:

Нетипичные операции — резкий рост оборотов, сложные платежные схемы могут привести к блокированию операций банками. Признаки дробления бизнеса — данные о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале, торговых точках могут анализироваться комплексно, а не отдельно. Рисковые контрагенты — операции с компаниями, имеющими признаки рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности) могут стать основанием для дополнительных вопросов. Нерезидентские операции — платежи за границу, особенно в юрисдикции с повышенным риском, будут подвергаться более глубокому анализу. РРО, НДС, наличные потоки — нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки могут стать триггером для межведомственной проверки.

Напомним, Finance.ua писал , что Украина продолжает интеграцию в европейское финансовое пространство. Изменения будут касаться международных переводов, финансового мониторинга и учета банковских счетов. По обновленным правилам финмониторинг предлагают осуществлять через:

централизацию данных;

стандартизацию форматов отчетности;

совместимость с европейскими системами.

Речь идет не о тотальном или жестком надзоре, а лишь о том, что алгоритмы проверки становятся «умнее».

В то же время, для украинского инвестора путь на международные финансовые рынки напоминает квест с барьерами. Валютные ограничения, строгий финмониторинг и сложная налоговая отчетность заставляют многих откладывать инвестиции «до лучших времен».

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