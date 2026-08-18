Исполнительный сбор: кто и сколько должен платить за принудительное исполнение решения Сегодня 20:00 — Личные финансы

Исполнительный сбор: кто и сколько должен платить за принудительное исполнение решения

Судебное решение само по себе еще не означает, что нарушенное право будет возобновлено. Если должник не выполняет решение добровольно, выданный на его основании исполнительный документ взыскатель может подать на принудительное исполнение.

Если такой документ передан в орган государственной исполнительной службы, законом предусмотрена уплата исполнительного сбора. Со ссылкой на Министерство юстиции рассказываем, что это за платеж, кто платит и как определяется его размер.

Что такое исполнительный сбор

Исполнительный сбор — это обязательный платеж, который взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы и поступает в государственный бюджет.

В то же время следует различать исполнение решений государственными и частными исполнителями. Если исполнительный документ находится на исполнении у частного исполнителя, исполнительный сбор не взимается. За совершение исполнительных действий частному исполнителю выплачивается вознаграждение.

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Размер исполнительного сбора зависит от характера решения — имущественного или неимущественного.

По решениям имущественного характера государственный исполнитель взимает исполнительный сбор в размере 10% суммы, подлежащей принудительному взысканию или возврату или стоимости имущества должника, которое должно быть передано взыскателю по исполнительному документу. Также 10% составляет сбор в случае задолженности по уплате алиментов.

К примеру, суд обязал должника уплатить 120 000 грн. Если решение будут выполнять органы государственной исполнительной службы, исполнительный сбор будет составлять 12 000 грн.

Если решение носит неимущественный характер, то есть не касается взыскания средств или передачи имущества, например обязывает совершить определенные действия, исполнительный сбор устанавливается в фиксированном размере:

2 минимальные заработные платы — если должник является физическим лицом;

4 минимальные заработные платы — если должник является юридическим лицом.

Государственный исполнитель выносит постановление об удержании исполнительного сбора одновременно с постановлением об открытии исполнительного производства. Исключение составляют исполнительные документы о взыскании алиментов.

Есть ли случаи, когда исполнительный сбор не взимается

Да. Закон Украины «Об исполнительном производстве» определяет случаи, когда исполнительный сбор не взимается.

В частности, его не взимают при выполнении решений Европейского суда по правам человека, по исполнительным документам о конфискации имущества, а также в других случаях, предусмотренных статьей 27 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Подводя итог, в Минюсте отметили, что исполнительный сбор — это обязательный платеж за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы. Поэтому, если должник имеет возможность выполнить решение добровольно, следует сделать это до открытия исполнительного производства. Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с принудительным исполнением.

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