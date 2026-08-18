Отсрочка для студентов: что изменилось
Данные студентов, имеющих право на отсрочку от мобилизации на время обучения, теперь будут проверяться в цифровом режиме.
И хотя освобождение от призыва будет теперь предоставляться на меньшее время, однако возможность его продления остается, а необходимые процедуры можно будет пройти быстрее.
Об обновленных правилах говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 978.
Кого касается
Оформление отсрочки по-новому касается студентов, получающих любой научный уровень.
Для всех разово отсрочка будет действовать только один семестр — не дольше 6 месяцев.
В дальнейшем статус нужно будет обновлять.
Когда продлят отсрочку
- данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, подтверждающей право на отсрочку;
- студент учится по дневной или дуальной форме.
Норма о последовательности образования не меняется. Человек по-прежнему имеет право на отсрочку, если получает следующий уровень образования, то есть бакалавр должен учиться на магистра, а магистр — на аспирантуре. Причем этот уровень образования военнообязанным должен приобретаться впервые.
ВВК
На период действия отсрочки военнообязанные студенты не направляются на прохождение военно-врачебной комиссии.
Исключения возможны только в двух случаях: личное добровольное желание студента пройти ВВК, а также подписание контракта на службу в ВСУ.
Что нужно сделать
До начала обучения всем студентам следует лично проверить свой военно-учетный документ, в частности в электронных реестрах, и убедиться в наличии актуальной отметки о действующей отсрочке и правильности данных в базе ЕГЭБО.
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