Как оформить денежную помощь до 50 тыс. грн при усыновлении ребенка

Украинцы, усыновившие ребенка, могут получить финансовую помощь от государства. Ее размер зависит от того, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили , каков размер помощи при усыновлении и алгоритм оформления денежной помощи.

Размер помощи при усыновлении ребенка

Размер пособия при усыновлении определяется по правилам, применяемым для выплат при рождении ребенка.

Если решение суда вступило в законную силу до 31 декабря 2025 года, размер пособия составляет 41 280 грн.

Из этой суммы 10 320 грн выплачивается сразу, а остальные — в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Для решений суда, вступивших в законную силу с 1 января 2026 года, предусмотрена выплата в размере 50 000 грн. В этом случае всю сумму выплачивают единовременно.

Кто может получить помощь при усыновлении

Получить выплату может усыновитель или один из супругов (если усыновителями являются супруги), являющийся гражданином Украины и постоянно проживающий на ее территории.

Финансовая помощь предусмотрена в случае усыновления:

ребенка-сироты;

ребенка, лишенного родительской опеки;

ребенка, родители которого дали согласие на усыновление.

Специалисты отмечают, помощь не назначают, если один из супругов усыновляет ребенка другого из супругов.

Как получить выплату

Для этого необходимо обратиться лично в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП. Предусмотрена также возможность подать документы через портал «Дія», однако сейчас эта услуга недоступна.

Для оформления выплаты усыновителю нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также:

заявление по установленной форме;

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного ДРАЦС после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;

копию решения суда об усыновлении.

Важно учесть срок обращения: подать заявление на получение пособия нужно не позднее чем через 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда об усыновлении.