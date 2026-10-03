0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить денежную помощь до 50 тыс. грн при усыновлении ребенка

Личные финансы
61
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Маленькая девочка с копилкой
Маленькая девочка с копилкой, Фото: magnific
Украинцы, усыновившие ребенка, могут получить финансовую помощь от государства. Ее размер зависит от того, когда решение суда об усыновлении вступило в законную силу.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объяснили, каков размер помощи при усыновлении и алгоритм оформления денежной помощи.

Размер помощи при усыновлении ребенка

Размер пособия при усыновлении определяется по правилам, применяемым для выплат при рождении ребенка.
Если решение суда вступило в законную силу до 31 декабря 2025 года, размер пособия составляет 41 280 грн.
Из этой суммы 10 320 грн выплачивается сразу, а остальные — в течение следующих 36 месяцев равными частями.
Для решений суда, вступивших в законную силу с 1 января 2026 года, предусмотрена выплата в размере 50 000 грн. В этом случае всю сумму выплачивают единовременно.

Кто может получить помощь при усыновлении

Получить выплату может усыновитель или один из супругов (если усыновителями являются супруги), являющийся гражданином Украины и постоянно проживающий на ее территории.
Финансовая помощь предусмотрена в случае усыновления:
  • ребенка-сироты;
  • ребенка, лишенного родительской опеки;
  • ребенка, родители которого дали согласие на усыновление.
Специалисты отмечают, помощь не назначают, если один из супругов усыновляет ребенка другого из супругов.

Как получить выплату

Для этого необходимо обратиться лично в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП. Предусмотрена также возможность подать документы через портал «Дія», однако сейчас эта услуга недоступна.
Для оформления выплаты усыновителю нужно предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также:
  • заявление по установленной форме;
  • копию свидетельства о рождении ребенка, выданного ДРАЦС после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;
  • копию решения суда об усыновлении.
Важно учесть срок обращения: подать заявление на получение пособия нужно не позднее чем через 12 месяцев после вступления в законную силу решения суда об усыновлении.
Ранее Finance.ua писал, если вы воспитываете ребенка самостоятельно, государство предусмотрело для вас отдельные выплаты, льготы и пособия.
Finance.ua в материале рассказывает, как их оформить и что для этого нужно. 👶🏻
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыДети и деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems