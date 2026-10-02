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Как налоговая автоматически взимает долги — объяснение

Личные финансы
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Взыскание долгов
Взыскание долгов
Налоговый долг предприятия могут взыскать без отдельного решения суда, но автоматическое списание не происходит внезапно.
В ДПС рассказали, как работает система автоматизированного взыскания.

Как налоговая система формирует платеж

По информации Главного управления ГНС в Полтавской области, система работает с максимальной автоматизацией. Решения вручную не принимаются — все операции проводятся в рамках законодательства и касаются юридических лиц, имеющих согласованный налоговый долг.
Механизм запускается после того, как плательщик получил возможность добровольно выполнить свои налоговые обязательства.
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Далее система работает по следующему алгоритму:
  • ежедневно информационные системы ГНС автоматически определяют имеющийся налоговый долг;
  • формируется платежная инструкция;
  • документ подписывается электронной подписью;
  • платежная инструкция поступает в Государственную казначейскую службу Украины;
  • после проверки реквизитов Казначейство автоматически направляет ее в банк.
Все операции проходят через систему электронных платежей. Это обеспечивает быстроту, прозрачность и контролируемость процесса.

Когда долг могут взыскать без суда

Если у предприятия возникает налоговый долг, Государственная налоговая служба уведомляет его. После этого плательщик имеет возможность самостоятельно погасить задолженность.
В то же время, если юридическое лицо самостоятельно задекларировало налоговые обязательства, но не уплатило их в течение 90 дней, взыскание может производиться без отдельного решения суда. Такой механизм предусмотрен нормами Налогового кодекса.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на август этого года более 1 млрд грн налоговых долгов уже удалось вернуть в государственный бюджет благодаря автоматизированной системе взыскания. Она работает без ручного вмешательства и уже охватила около 28 тысяч налогоплательщиков.
Также Finance.ua писал, что автоматизированная система взыскания применяется только в отношении юридических лиц. Вопрос долгов физических лиц и ФЛП регулируется другим законодательством и входит в компетенцию Государственной исполнительной службы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНС
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