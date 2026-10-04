Что такое налоги и страхование: финансовые термины простыми словами

Финансовые понятия могут показаться сложными, однако разобраться в них можно на простых жизненных примерах. Специалисты «Финкульта» объяснили, что такое налоги и страхование и как они работают на практике.

Налоги

Это обязательные платежи, которые граждане и бизнес перечисляют в государственный и местные бюджеты.

Их можно сравнить с общими затратами жильцов дома. Например, все сбрасываются на освещение подъезда, уборку территории или ремонт имущества, которым пользуются все. Каждый вносит свой вклад, а результатом пользуются все.

По похожему принципу налоговые поступления направляют на финансирование общественных потребностей — в частности, образования, медицины, инфраструктуры и работы государственных и местных учреждений.

Страхование

Страхование помогает уменьшить расходы, которые могут возникнуть из-за непредвиденных событий.

Человек уплачивает страховую премию, а если происходит предусмотренный договором страховой случай, может получить выплату в соответствии с его условиями.

К примеру, можно застраховать автомобиль, жилье или другое имущество. Если оно будет повреждено из-за события, входящего в перечень страховых случаев, страховая компания может компенсировать часть или все предусмотренные договором убытки.

Finance.ua уже рассказывал , что такое кредит и кредитная история.

Кредит — это деньги, которые банк или другое финансовое учреждение ссужает человеку на определенный срок и на определенных договором условиях.

Обычно вернуть нужно больше, так как к основной сумме кредита добавляются проценты, комиссии и другие платежи в соответствии с условиями кредитного договора.

Кредитная история — это информация о кредитных обязательствах человека и о том, насколько добросовестно он их выполнял.