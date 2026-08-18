Почему украинцы могут лишиться пенсии после переезда за границу Сегодня 19:00 — Личные финансы

Почему украинцы могут лишиться пенсии после переезда за границу

Война изменила трудовую географию: миллионы украинцев оказались в странах ЕС. Но украинский страховой стаж сам по себе не гарантирует, что пенсионер сможет получать пенсию после переезда за границу.

В отдельных случаях Пенсионный фонд может отказать в назначении или перерасчете выплат или прекратить уже назначенную пенсию.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина юрист АО «Виннер Партнерс» Марина Камилова.

Мнение эксперта

По ее словам, важно различать отказ в назначении или перерасчете пенсии и прекращении уже назначенных выплат. Основанием для отказа в выплате пенсии за границей могут быть отсутствие международного договора о социальном обеспечении со страной проживания, несоблюдение условий соответствующего соглашения, неподтвержденный страховой стаж или ненадлежащий статус пребывания человека.

Если со страной проживания нет соответствующего соглашения или оно предусматривает пропорциональный принцип выплаты, пенсия по общему правилу может прекращаться или выплачиваться только в части, соответствующей страховому стажу, приобретенному в Украине.

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Как отметила юрист, если пенсия уже назначена, основанием для прекращения выплат может стать выезд пенсионера на постоянное проживание в страну, с которой у Украины нет соответствующего договора. Еще одной причиной может быть непрохождение обязательной ежегодной физической идентификации.

«Если договор предусматривает выплату пенсии по принципу территориальности, выплату осуществляет государство проживания, а выплата со стороны Украины прекращается с момента обретения нового статуса», — пояснила Камилова.

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Проблемы также могут возникнуть, если пенсионер вовремя не известил Пенсионный фонд об изменении места жительства или статуса, не предоставил необходимые подтверждающие документы, предоставил недостоверные сведения о страховом стаже или заработке или не прошел идентификацию.

Таким образом, сам факт наличия страхового стажа в Украине не означает, что пенсионер будет автоматически получать украинскую пенсию за границей. Это зависит от условий международного договора с конкретным государством и соблюдения установленного порядка.

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Перед переездом юрист советует заранее выяснить, какие именно правила действуют в стране будущего проживания, ознакомиться с полным текстом соответствующего двустороннего соглашения и получить официальные разъяснения Пенсионного фонда. Это позволит определить, будет ли сохраняться украинская пенсия, в каком размере и при каких условиях выплаты могут быть прекращены.

Ранее мы писали о пенсиях в ЕС : какие страны предлагают выгодные условия для украинцев.

Редакция Finance.ua проанализировала, какие же пенсии гарантируют европейские страны, где выходить на пенсию выгоднее всего по соотношению доходов и расходов и как зачислить годы работы в Украине и ЕС.

Европейские страны давно отошли от исключительно солидарной системы, когда выплаты нынешним пенсионерам покрываются вкладами работающего поколения. Большинство государств применяют трехуровневую модель:

Солидарный (государственный) уровень: обязательные взносы по зарплате (например, ZUS в Польше или Deutsche Rentenversicherung в Германии). Обеспечивает базовый доход. Обязательный накопительный уровень: часть вкладов направляется на индивидуальные счета в частные или полугосударственные пенсионные фонды, где инвестируются средства в ценные бумаги. Добровольное пенсионное накопление: частные пенсионные планы, часто софинансируемые работодателями (например, корпоративные пенсии) или стимулируемые государством через налоговые льготы.

Размер итоговой выплаты зависит от трех основных факторов: продолжительности страхового стажа, размера официальной зарплаты в течение трудовой жизни и возраста выхода на пенсию.

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