Сколько зарабатывают нетехнические специалисты в IT — инфографика Сегодня 16:02 — Личные финансы

Нетехнический специалист в IT

Зарплаты в украинском ІТ существенно отличаются в зависимости от специализации, должности, опыта и города. Самые высокие медианные доходы в июне 2026 года зафиксировали среди специалистов по Tech Leadership — $6110, в то время как самые низкие — в Office Management and Administration, где медиана составляет $995.

Такие данные приводит DOU по результатам зарплатного исследования.

В каких специализациях самые высокие зарплаты

После Tech Leadership второе место по уровню медианной зарплаты занимает General Leadership — $5000. Далее следуют UI/UX/Product Design с $2475 и Legal — $2430.

У Finance & Accounting и Marketing медианная зарплата одинакова — $2000. В других специализациях показатели следующие:

HR / Recruiting / L&D — $1813;

Sales/BizDev — $1800;

Brand / PR / Content — $1700;

Graphic / Motion Design — $1600;

Support / Customer Success — $1419;

Office Management and Administration — $995.

Медианные зарплаты в исследовании приведены без учета бонусов.

Как изменились зарплаты за последние полгода

В Tech Leadership после роста в 2023—2024 годах зарплаты продолжили снижаться. За последние шесть месяцев медиана сократилась на $215, однако эта специализация все равно остается самой высокооплачиваемой.

У General Leadership после нескольких колебаний зарплата выросла на $1000 и вернулась к уровню июня 2024 года. В то же время количество анкет в этой категории увеличилось до 43, что сделало оценку более надежной.

У Legal зарплаты после самого высокого показателя полгода назад снизились на $270.

В Finance, Marketing, HR/Recruiting/L&D, Brand/PR/Content и Office Management за этот период существенных изменений не было.

В то же время зарплаты Support/Customer Success выросли на $219 — до $1419. В дизайне медианные зарплаты Product Designer увеличились на $125, а UI/UX Designer — на $100. Web Designer, Motion Designer и Graphic Designer после предыдущего роста продемонстрировали снижение.

Медианная зарплата Sales-специалистов сократилась на $50.

Когда специалистам в последний раз повышали зарплату

Чаще всего за последние шесть месяцев зарплату пересматривали специалистам в Finance & Accounting — таких было 44%, в то время как среди всех айтишников — 33%.

Около 37% специалистов в Legal, Marketing и Graphic/Motion/Web Design получали повышение в течение последнего полугода.

Приблизительно каждый третий специалист в Brand/PR/Content, Support/Customer Success и HR/Recruiting/L&D также имел пересмотр зарплаты за этот период.

В то же время, реже, чем среди айтишников в целом, зарплаты пересматривали в UI/UX/Product Design, Tech Leadership, Sales/BizDev, General Leadership и Office Management.

Что происходит с зарплатами в зависимости от опыта

Наибольшее изменение за последние шесть месяцев произошло среди маркетологов с более чем 10 годами опыта. Их медианная зарплата выросла примерно с $2550 до $3900.

Таким образом, именно маркетологи с наибольшим опытом сейчас имеют самую высокую медианную зарплату среди опытных специалистов — они опередили UI/UX/Product Design с показателем $3550.

У Sales/BizDev и HR/Recruiting/L&D среди специалистов с 10+ годами опыта зарплаты, наоборот, несколько снизились — до $3000 и $2800 соответственно.

Среди специалистов с 3−5 годами опыта зарплаты выросли в:

Support/Customer Success — до $1425;

Brand/PR/Content — до $1700;

HR/Recruiting/L&D — до $1615.

В маркетинге медиана для этой группы снизилась до $1800, а у UI/UX/Product Design осталась почти без изменений — $1800.

Киев против Львова

В Киеве медианные зарплаты остаются выше почти во всех специализациях.

Самая большая разница в Tech Leadership: $6600 в Киеве против $6000 во Львове.

У Marketing медиана составляет $2200 против $1775, у HR/Recruiting/L&D — $2070 против $1700, у UI/UX/Product Design — $2700 против $2438, у Brand/PR/Content — $1900 против $1700.

У Support/Customer Success показатели почти сравнялись — $1500 в Киеве и $1445 во Львове.

Исключением стал Sales/BizDev: во Львове медиана выше — $2150 против $2000 в Киеве. За полгода она выросла во Львове на $539, в то время как в Киеве осталась без изменений.

Также во Львове заметно выросли зарплаты Brand/PR/Content — ​​на $275, и Support/Customer Success — на $395.

В маркетинге ситуация обратная: в Киеве медиана выросла на $200, до $2200, а во Львове снизилась на $225, до $1775.

За рубежом зарплаты выше

Во всех исследуемых специализациях медианные зарплаты специалистов, работающих за границей, выше, чем в Украине.

Самая большая разница в Leadership и Marketing:

Leadership — $7500 за рубежом против $6000 в Украине;

Marketing — $3500 против $2000.

Также существенно отличаются зарплаты в Sales/BizDev — $2800 против $1790 в Украине, Brand/PR/Content — ​​$2464 против $1700 и Support/Customer Success — $2000 против $1400.

В UI/UX/Product Design медиана за рубежом составляет $3000 против $2400 в Украине.

Наименьший разрыв — у HR/Recruiting/L&D: $2050 за рубежом против $1813 в Украине.

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