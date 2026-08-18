Семьи с детьми в прифронтовых общинах получат по 19 400 грн Сегодня 15:38 — Личные финансы

Семья с детьми

Более 104 тысяч семей с детьми, которые живут вблизи линии столкновения, получат единовременную выплату на подготовку к зиме.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Размер пособия составит 19 400 грн на одно домохозяйство, а подавать отдельное заявление для его получения не требуется.

Где возьмут средства на это

На поддержку наиболее уязвимых категорий населения в прифронтовых общинах Минсоцполитики привлекает более 2,2 млрд грн международного финансирования. Денежные средства поступят через специально созданный Гуманитарный счет реагирования и устойчивости.

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В частности:

более 2 млрд грн предоставит ЮНИСЕФ;

223 млн грн — Общество Красного Креста Украины.

На что можно потратить выплату

Для денежного пособия целевое назначение не предусмотрено, поэтому семьи смогут самостоятельно определить, на что потратить средства. В частности, их можно направить на:

твердое топливо;

теплую одежду;

обувь;

оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выплаты будет производить Пенсионный фонд на основе информации из государственных реестров. Подавать заявление не нужно — деньги автоматически поступят на действующие пенсионные счета или карты для социальных выплат.

Ранее мы сообщали , что некоторые украинцы, имевшие право на получение пособия в рамках программы «Зимняя поддержка» в период зимы 2025/2026, деньги так и не получили.

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