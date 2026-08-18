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Семьи с детьми в прифронтовых общинах получат по 19 400 грн

Личные финансы
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Семья с детьми
Семья с детьми
Более 104 тысяч семей с детьми, которые живут вблизи линии столкновения, получат единовременную выплату на подготовку к зиме.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Размер пособия составит 19 400 грн на одно домохозяйство, а подавать отдельное заявление для его получения не требуется.

Где возьмут средства на это

На поддержку наиболее уязвимых категорий населения в прифронтовых общинах Минсоцполитики привлекает более 2,2 млрд грн международного финансирования. Денежные средства поступят через специально созданный Гуманитарный счет реагирования и устойчивости.
В частности:
  • более 2 млрд грн предоставит ЮНИСЕФ;
  • 223 млн грн — Общество Красного Креста Украины.

На что можно потратить выплату

Для денежного пособия целевое назначение не предусмотрено, поэтому семьи смогут самостоятельно определить, на что потратить средства. В частности, их можно направить на:
  • твердое топливо;
  • теплую одежду;
  • обувь;
  • оплату жилищно-коммунальных услуг.
Выплаты будет производить Пенсионный фонд на основе информации из государственных реестров. Подавать заявление не нужно — деньги автоматически поступят на действующие пенсионные счета или карты для социальных выплат.
Ранее мы сообщали, что некоторые украинцы, имевшие право на получение пособия в рамках программы «Зимняя поддержка» в период зимы 2025/2026, деньги так и не получили.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиСоциальная помощьФинансовая помощь
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