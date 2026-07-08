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Гендерный разрыв в пенсиях оказался еще больше, чем в зарплатах

Личные финансы
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Люди почтенного возраста
Люди почтенного возраста
Гендерный разрыв в пенсиях в ЕС более чем вдвое превышает гендерный разрыв в оплате труда. В странах ЕС женщины в среднем получают пенсии почти на четверть меньше, чем мужчины. Со ссылкой на Euronews рассказываем, как объясняют это эксперты.
По данным Eurostat, в 2024 году женщины в ЕС зарабатывали в среднем на 11,1% меньше мужчин. В то же время после завершения трудовой карьеры этот разрыв становится еще больше.
В среднем пенсии женщин в странах Евросоюза на 24,5% ниже, чем у мужчин. Это означает, что на каждые 100 евро пенсии мужчины женщина получает всего 75,5 евро.

Почему пенсии женщин ниже

Эксперты отмечают, что зарплатный и пенсионный разрывы отображают разные показатели.
Профессор Александра Ниссен-Руэнци из Мангеймского университета объясняет:
  • разница в зарплатах обычно рассчитывается на основе почасовой оплаты труда;
  • пенсия зависит от всей трудовой жизни человека — уровня доходов, продолжительности работы, страхового стажа и перерывов в карьере.
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Также эксперты отмечают, что в течение десятилетий накапливаются даже небольшие отличия в зарплате, количестве отработанных часов, карьерных паузах, уходе за детьми или пожилыми родственниками. Именно поэтому после выхода на пенсию этот разрыв становится гораздо больше.
Ключевыми причинами остаются более низкие зарплаты женщин, больше занятость на неполный рабочий день и перерывы в трудовой деятельности после рождения детей.

А теперь — к примерам

Сначала о зарплатном разрыве. Самый маленький гендерный разрыв в зарплатах зафиксирован в Люксембурге (-0,8%), где женщины даже зарабатывают чуть больше мужчин. Также низкие показатели у Бельгии (0,7%), Румынии (3,7%) и Польши (4%).
Гендерный разрыв в пенсиях оказался еще больше, чем в зарплатах
Самый большой разрыв в зарплатах наблюдается в Эстонии (18,8%), Чехии (18,5%), Австрии (17,6%) и Венгрии (16,9%).
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Что касается пенсий, то минимальный гендерный разрыв в выплатах зафиксирован в Эстонии — 5,6%. Также небольшой показатель у Словакии (8,4%), Чехии (9,6%) и Венгрии (9,6%).
Наибольший разрыв наблюдается на Мальте, где женщины получают пенсии на 38,2% меньше, чем мужчины. В страны с наибольшими показателями также относятся Великобритания (37%), Нидерланды (36,3%), Австрия (35,6%), Люксембург (32,7%), Бельгия (31,3%) и Ирландия (31,1%).
Среди пяти крупнейших экономик Европы пенсионный разрыв превышает средний показатель ЕС во всех случаях:
  • Великобритания — 37%,
  • Испания — 29,2%,
  • Италия — 28,6%,
  • Франция — 27,2%,
  • Германия — 25,8%.

Почему в отдельных странах ситуация лучше

Только в четырех странах пенсионный разрыв оказался меньше разрыва в зарплатах. Это Эстония, Словакия, Чехия и Венгрия.
По словам эксперта Александры Ниссен-Руэнци, одна из причин состоит в том, что в странах Восточной Европы женщины исторически скорее возвращались на работу после рождения детей.
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В то же время эксперты отмечают: главной причиной более низких пенсий остается то, что женщины значительно чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за детьми и родственниками. Поэтому они чаще работают неполный день или прерывают карьеру, что в итоге сказывается на размере будущей пенсии.
Ранее мы сообщили об исследовании, показавшем: гендерный разрыв в зарплатах значительно возрастает с возрастом.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Средняя зарплатаПенсия
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