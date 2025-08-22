Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате — Finance.ua

Сколько теряет украинская экономика из-за гендерного разрыва в зарплате Сегодня 13:02 — Казна и Политика

Гендерный разрыв в зарплатах остается одним из главных препятствий для экономического равенства в Украине. Женщины, выполняя ту же работу, часто получают меньше мужчин. Это в свою очередь вредит экономике. Женщины, которые получают меньше, платят меньше налогов, их покупательная способность ниже, что непосредственно влияет на экономическую активность и уровень жизни их семей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования фактов ICTV и robota.ua.

Гендерный разрыв в зарплате (Gender Pay Gap) — разница между средними доходами мужчин и женщин за определенный период. До войны, по данным Госстата, он составил 18,6% в пользу мужчин. Это значит, что женщина должна работать на 6,5 года дольше, чтобы заработать столько же, сколько мужчина.

Из-за меньших доходов у женщин более низкие пенсии и более высокий риск бедности в пожилом возрасте, что создает нагрузку на социальные системы. Эффект недополученного вклада женщин в экономику — это скрытый, но реальный фактор потерь для государства, говорится в исследовании.

Аналитики robota.ua исследовали динамику изменений средней ожидаемой зарплаты среди мужчин и женщин. В фокусе — как эти показатели изменились в национальной валюте (гривнах) и долларовом эквиваленте.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Виты Думанской, модели Всемирного банка, McKinsey и ООН Женщины указывают, что выравнивание гендерного разрыва может прибавить около 10% ВВП в долгосрочной перспективе.

«Когда у женщин нет равного доступа к профессиональному развитию, руководящим позициям или инновационному предпринимательству — общество теряет часть своего человеческого капитала», — подчеркнула эксперт.

Где разрыв самый большой и наименьший

По результатам исследования robota.ua, самая большая разница в зарплатах наблюдается в высокодоходных сферах:

финансовый и банковский сектор,

автомобильный бизнес,

энергетика,

FMCG.

Наименьший разрыв в областях, где преобладают женщины:

образование,

туризм и перевозка,

архитектура и дизайн,

HR,

индустрии красоты и спорта.

Исследования McKinsey & Company (2020) свидетельствуют, что полная интеграция женщин в рынок труда может прибавить до 26% глобального ВВП.

Как война повлияла на гендерный разрыв в зарплатах

Полномасштабная война усугубила неравенство. Женщины чаще теряли работу в сфере услуг, торговли и образования, тогда как мужчин массово мобилизовали. При этом на женщин легло больше обязанностей по уходу за детьми и пожилыми родственниками.

«В то же время, по некоторым наблюдениям, часть женщин смогла занять новые ниши в предпринимательстве и общественном секторе или жн стать частью программ переквалификации», — отметила Вита Думанская.

Она считает, что такие барьеры усугубляют неравенство в оплате труда мужчин и женщин.

В 36 странах, где происходят конфликты, только 4 из 10 женщин имеют оплачиваемую работу (для сравнения: среди мужчин этот показатель 7 из 10).

По данным ООН, на глобальном уровне насилие в отношении женщин ежегодно стоит миру в $12 трлн из-за потерь на рынке занятости и снижения уровня благосостояния.

Как это изменить

Эксперты отмечают, что преодолеть разрыв можно только совместными усилиями государства и бизнеса:

государство должно принимать законы о прозрачности зарплат, требовать отчетности от компаний и создавать условия для равного доступа женщин к работе, особенно в сфере STEM и инноваций;

бизнес может внедрять политики равенства, делать аудит зарплат, обеспечивать прозрачный наем и продвижение, создавать гибкие условия для родителей, а также менторские программы для женщин.

Напомним, доля женщин, которых нанимают на руководящие должности, замедляется третий год подряд, говорится в Глобальном отчете о гендерном разрыве от Всемирного экономического форума (WEF). В отчете, охватывающем 148 стран, отмечается, что хотя женщины составляют 41,2% глобальной рабочей силы, только 28,8% занимают руководящие должности. В период с 2015 по 2024 год их доля в топ-менеджменте выросла с 25,7 до 28,1%, однако с 2022 года темпы роста значительно замедлились.

В 2023 году индекс гендерного равенства в Украине составил 61,4 балла. Это на 8,8 балла ниже, чем в среднем по 27 странам-членам ЕС. Результаты Украины не кардинально отличаются от общеевропейских. По общим баллам Индекса Украина занимает 20 место в рейтинге из 27 стран ЕС и Украины, опережая восемь стран Европейского союза, как Хорватия, Кипр, Эстония, Словакия, Греция, Чехия, а также Венгрия и Румыния. Об этом говорится в отчете Украинского женского фонда.

