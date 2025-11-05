ЕС ищет решение проблемы репарационного кредита Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Европейскому Союзу, возможно, придется предложить промежуточный механизм финансирования Украины в начале 2026 года, поскольку инициативу «репарационного кредита» на средства российских активов до сих пор не одобрили.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, передает Reuters.

«Наш начальный план заключался в том, чтобы начать фактические выплаты Украине уже в начале второго квартала следующего года, — заявил Домбровскис. Чем дольше задержки, тем сложнее это становится. Возможно, придется рассматривать временные или промежуточные решения.

Основное препятствие заключается в позиции Бельгии, желающей получить гарантии от других правительств ЕС. В частности, Бельгия требует, чтобы другие страны обязались быстро предоставить средства в случае, если активы придется вернуть россии. Также Бельгия хочет, чтобы государства ЕС, владеющие частью российских активов, присоединились к схеме.

Кроме того, бельгийская сторона настаивает на том, чтобы другие страны разделили возможные юридические расходы в случае судебных тяжб со стороны россии, а Еврокомиссия обеспечила надежную правовую основу для этого плана.

Такие условия могут повлечь задержки в одобрении схемы до второго квартала 2026 года. Именно тогда, по оценкам Еврокомиссии, Украина может столкнуться с дефицитом финансирования, если не будет принято решение о займе или альтернативном механизме помощи.

«Не могу сейчас раскрывать детали относительно временных решений, но потребности Украины в финансировании остаются значительными», — подчеркнул Домбровскис.

Швеция и Финляндия ранее оценили незакрытые финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах в 130 миллиардов евро. Предложенный Комиссией репарационный заем может покрыть до 140 миллиардов евро, однако он еще не одобрен. На саммите 23 октября лидеры ЕС даже не предоставили Еврокомиссии четкий мандат для дальнейшей работы над этим планом.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Politico писал , что Бельгия блокирует многомиллиардный заем ЕС для Украины, что может поставить под угрозу финансовую поддержку от МВФ. Европейские чиновники предупреждают, что это может привести к потере доверия к экономической стабильности Украины.

Европейские сторонники «репарационного займа» объемом 140 миллиардов евро, обеспеченного за счет замороженных российских государственных активов, считают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ является решающей. Они опасаются, что времени для убеждения фонда предоставить новые кредиты Киеву остается все меньше.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее отметил , что согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть финализировано в январе 2026 года. Он отметил, что принятие новой программы с МВФ не связано напрямую с предоставлением ЕС «репарационного кредита». В то же время, формирование программы предполагает согласование параметров финансирования госбюджета из других источников, частью которых является и «репарационный кредит» от ЕС.

