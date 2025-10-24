ЕС отложил решение о предоставлении Украине «репарационного кредита» за счет активов рф Сегодня 11:43 — Казна и Политика

ЕС отложил решение о предоставлении Украине «репарационного кредита» за счет активов рф, Фото: Bloomberg

Лидеры стран Европейского Союза после дискуссий на саммите в Брюсселе 23 октября отложили решение о репарационном кредите для Украины на основе замороженных активов россии до следующего саммита.

Об этом свидетельствуют итоги заседания.

Еврокомиссии поручили подготовить новые предложения

Европейский совет поручил Еврокомиссии и Совету ЕС продолжить работу над вопросом использования российских активов для Украины и вернуться к нему на следующем заседании.

ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь Украине в сотрудничестве с партнерами и союзниками. Также ЕС и дальше будет принимать участие в мирных инициативах через «Коалицию желающих» в сотрудничестве с США.

В этом контексте одобрена работа по обновлению мандатов миссий ЕС в Украине — Консультативной миссии (EUAM Ukraine) и Миссии военной помощи (EUMAM Ukraine).

Финансовая поддержка

ЕС подчеркнул важность обеспечения устойчивости Украины и ее способности финансировать оборону. В 2025 году Евросоюз предоставил Украине 20,5 млрд евро бюджетной поддержки: 6,5 млрд через Ukraine Facility, 14 млрд в рамках инициативы G7 ERA за счет прибылей от замороженных российских активов.

С начала полномасштабной войны общий объем помощи Украине от ЕС и его членов составил 177,5 млрд евро.

Новые решения будут в декабре

Европейский совет обязался рассмотреть потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы, включая оборонные расходы, и поручил Еврокомиссии подготовить соответствующие предложения.

Кроме того, Европейский совет призвал страны ЕС активнее помогать Украине с вооружением, в том числе системами ПВО, противодроновыми технологиями и боеприпасами большого калибра.

Также ЕС пообещал усиливать давление на россию, в том числе через новые санкции. Отдельно отмечена необходимость усилить меры против обхода санкций и деятельности «теневого флота» россии, что создает экологические и безопасностные риски.

Бельгия блокирует решение

Как уточняет Bloomberg, Европейский Союз перенес на декабрь принятие решения об использовании замороженных активов российского центробанка в поддержку Украины.

Переговоры приостановились после того, как Бельгия требовала гарантий, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с предлагаемыми ссудами на сумму около €140 млрд. Большинство этих средств хранятся именно в Бельгии.

Дальнейшие задержки могут осложнить ситуацию для Украины, которая нуждается в новых поступлениях средств уже в начале 2026 года.

Бельгия неоднократно выражала сомнения в использовании замороженных активов, ведь большая часть (около €180 млрд) хранится в брюссельском клиринговом доме Euroclear. Страна опасается, что может быть вынуждена возместить эти средства, если россия выиграет суд. москва, в свою очередь, предупреждает о возможных «зеркальных» ответных мерах.

Согласно предварительному плану, такие ссуды нужно будет возвращать только в случае, если россия выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб.

Справка Finance.ua:

ранее стало известно, что Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после оценки потребностей в финансировании Украины на 2026−2027 годы, которую проведет Международный валютный фонд;

использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного займа» Украине вызывает много споров среди европейских лидеров. В главном банке Европы отмечают, что на это должны согласиться все страны, где заблокированы средства кремля.



