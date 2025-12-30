В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования: крупнейшие доноры
В 2025 году Министерство финансов Украины привлекло внешнее финансирование в размере 52,4 млрд долларов США.
Об этом пишет Минфин.
Международная поддержка позволила в полном объеме обеспечить расходы социально-гуманитарного направления. В то же время все внутренние денежные ресурсы были ориентированы на сектор безопасности и обороны.
Самые большие доноры:
- 37,9 млрд долларов США — ERA Loans (условные долговые обязательства).
- 12,1 млрд долларов США — ЕС, Ukraine Facility (11,5 млрд долларов США — кредиты, 668 млн долларов США — гранты)
- 912 млн долларов США — МВФ (кредиты)
- 733 млн долларов США — Всемирный банк (кредиты)
- 453 млн долларов США — Япония (кредиты)
- 232 млн долларов США — БРРЕ (кредиты)
«52,4 млрд долларов США — это значительный объем международной финансовой поддержки, который стал результатом плодотворной работы команды Президента Украины, Премьер-министра, Правительства, Министерства финансов и наших партнеров. В 2025 году эти средства позволили полностью обеспечить ключевые социально-гуманитарные расходы: пенсионные выплаты, здравоохранение и заработные платы сотрудников, в частности гуманитарные программы. Я искренне благодарю всех партнеров за эффективное сотрудничество, которое способствовало сохранению финансовой стабильности государства. В следующем году вызовы сохраняются.
Наибольший объем бюджетной поддержки более 70% поступил в рамках механизма стран G7 ERA Loans. Это средства, погашаемые за счет доходов от замороженных активов россии. Общий объем составляет 50 млрд долларов США на 2025−2026 годы.
ЕС направила в полном объеме свою часть в рамках инструмента — 18,1 млрд евро. Остальные средства будут привлечены в 2026 году на нужды социального направления в следующем году.
Европейский Союз продолжает быть крупнейшим поставщиком финансовой помощи. В 2025 году Украина получила 12,1 млрд долларов США (668 млн долларов США — гранты) в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.
В 2025 году Украина успешно прошла два пересмотра программы МВФ Extended Fund Facility. Это позволило привлечь 912 млн долларов США. В рамках программы уже привлечено 10,6 млрд долларов США.
Также Украина и МВФ достигли согласия на уровне экспертов по новой программе EFF на 2026−2029 годы. Соглашение предусматривает финансирование для Украины в размере 8,1 млрд долларов США (СПЗ 5,94 млрд). Новая программа будет вынесена на утверждение Исполнительным советом МВФ в 2026 году.
В госбюджет поступили средства Всемирного банка на проекты в сфере здравоохранения, образования, поддержки частного сектора и публичных финансов.
453 млн долларов США Япония предоставила Украине в рамках трех проектов Всемирного банка:
- DRIVE — 190 млн долларов на повышение устойчивости национальной дорожной сети, модернизацию инфраструктуры, восстановление мостов;
- SURGE — 183 млн долларов США на создание современной системы управления публичными инвестициями в условиях войны и послевоенного восстановления;
- RISE — 80 млн долларов США на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора.
От Банка развития Совета Европы Украина получила средства на непрерывное финансирование выплат для ВПЛ, в частности покрытие расходов на жилье, питание, медицинскую помощь и образование детей для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.
В общей сложности с начала полномасштабной войны международные партнеры направили в Украину почти 168 млрд долларов США бюджетной поддержки.
