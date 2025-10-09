Бельгия определила «Красные линии» относительно замороженных активов рф Сегодня 12:12

Бельгия определила свои «красные линии» по использованию российских активов для финансирования займа в размере 140 млрд евро для Украины.

Об этом сообщает унн со ссылкой на POLITICO

Это включает соглашение стран ЕС о распределении всех текущих и будущих рисков, связанных с планом, на сумму более 170 млрд евро.

Чего боятся

В то же время бельгийское правительство опасается, что ему придется отвечать за любые юридические и финансовые претензии, поданные россией, и призывает все страны ЕС гарантировать кредит. Это фактически означает использование денег налогоплательщиков для покрытия каких-либо расходов.

Столицы стран ЕС спешат успокоить обеспокоенность Бельгии по поводу займа накануне важного саммита лидеров ЕС 23 октября. Достижение политического согласия на саммите откроет путь для того, чтобы блок вскоре после этого выдвинул юридическое предложение, говорится в сообщении.

