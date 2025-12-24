Какое вознаграждение в США за добровольное возвращение мигрантов домой (сумма) Сегодня 21:22 — Личные финансы

Какое вознаграждение в США за добровольное возвращение мигрантов домой (сумма)

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что с начала 2025 года уже 1,9 миллиона нелегальных мигрантов добровольно вернулись на родину, и 10 000 из них воспользовались приложением CBP Home, благодаря которому можно получить финансовую награду.

Обычно она составляет 1000 долларов, но на время рождественских праздников ее повысили до 3000 долларов.

Нелегальные иностранцы должны воспользоваться этим подарком и самостоятельно депортироваться, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, задержим, и они никогда не вернутся, — заявила Кристи Ноем.

Те нелегальные мигранты, которые будут депортированы, никогда не смогут вернуться в США. А вот те, кто решит получить вознаграждение и уехать самостоятельно, впоследствии смогут вернуться в страну легальными способами.

Нелегальные мигранты, которые зарегистрируются в приложении, могут получить не только 3000 долларов, но и бесплатный перелет. Кроме того, в Министерстве внутренней безопасности также заявили, что мигранты получат право на прощение всех гражданских штрафов.

Программа выплаты 1000 долларов нелегальным иммигрантам, которые сами решают покинуть страну, начала действовать в мае — и даже с учетом этих выплат расходы на депортацию удастся сократить на 70%.

В настоящее время стоимость задержания и возвращения нелегального мигранта из США на родину составляет примерно 17 121 доллар, пишет USA Today

