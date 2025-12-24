Какой регион дал больше всего: поступления платы за землю выросли на 5,5 млрд грн Сегодня 21:00 — Казна и Политика

За 11 месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 41,4 млрд грн платы за землю.

Этот показатель на 15,3% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Прирост составил 5,5 млрд грн.

Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.

Основная часть поступлений обеспечена четырьмя областями и столицей.

Наибольшие суммы в бюджеты перечислили плательщики

Днепропетровщина — 7,3 млрд грн,

Киев пополнил бюджет на 5,9 млрд грн,

Одесская область — на 3,7 млрд грн,

Львовская область — на 2,9 млрд грн.

В то же время, Налоговая служба напоминает, что каждый владелец земли или землепользователь имеет право проверить правильность начисленных сумм.

В случае выявления разногласий плательщики могут обратиться в контролирующие органы для уточнения данных и перерасчета налоговых обязательств.

Напомним, в 2025 году рынок сельхозземель в Украине продолжал активный рост, главным образом благодаря поступлению на рынок юридических лиц и стабилизации спроса в тыловых регионах. В долларовом эквиваленте цены выросли на 10−15% по сравнению с 2024 годом.

Как изменились цены

Изменения средней цены за гектар в Украине происходили умеренно, но и ощутимо:

Центральные и Западные области — 2,000 — 2,800 долларов (декабрь 2024 года 1,800 — 2,500 долларов). Рост +10−15%

Северные и Восточные области — 1,200 — 1,800 долларов (декабрь 2024 года 1,000 — 1,500 долларов). Умеренный рост/стагнация

Средняя цена по стране — 1,700 — 2,200 долларов (декабрь 2024 года 1,500 — 2,000 долларов). Рост +10%.

