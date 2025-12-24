Какой регион дал больше всего: поступления платы за землю выросли на 5,5 млрд грн
За 11 месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 41,4 млрд грн платы за землю.
Этот показатель на 15,3% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Прирост составил 5,5 млрд грн.
Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.
Основная часть поступлений обеспечена четырьмя областями и столицей.
Наибольшие суммы в бюджеты перечислили плательщики
- Днепропетровщина — 7,3 млрд грн,
- Киев пополнил бюджет на 5,9 млрд грн,
- Одесская область — на 3,7 млрд грн,
- Львовская область — на 2,9 млрд грн.
В то же время, Налоговая служба напоминает, что каждый владелец земли или землепользователь имеет право проверить правильность начисленных сумм.
В случае выявления разногласий плательщики могут обратиться в контролирующие органы для уточнения данных и перерасчета налоговых обязательств.
Напомним, в 2025 году рынок сельхозземель в Украине продолжал активный рост, главным образом благодаря поступлению на рынок юридических лиц и стабилизации спроса в тыловых регионах. В долларовом эквиваленте цены выросли на 10−15% по сравнению с 2024 годом.
Как изменились цены
Изменения средней цены за гектар в Украине происходили умеренно, но и ощутимо:
- Центральные и Западные области — 2,000 — 2,800 долларов (декабрь 2024 года 1,800 — 2,500 долларов). Рост +10−15%
- Северные и Восточные области — 1,200 — 1,800 долларов (декабрь 2024 года 1,000 — 1,500 долларов). Умеренный рост/стагнация
- Средняя цена по стране — 1,700 — 2,200 долларов (декабрь 2024 года 1,500 — 2,000 долларов). Рост +10%.
Поделиться новостью
Также по теме
Какой регион дал больше всего: поступления платы за землю выросли на 5,5 млрд грн
Реструктуризация госдолга: Украина завершила обмен облигаций на $2,6 миллиарда
Президент подписал закон о повышении налога на прибыль для банков на 2026 год
Зеленский подписал закон о создании банка финансовой инклюзии
Киевская таможня установила исторический рекорд поступлений за сутки
Президент анонсировал новые программы прямой финансовой поддержки в 2026 году — детали