Какой регион дал больше всего: поступления платы за землю выросли на 5,5 млрд грн

Казна и Политика
23
За 11 месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 41,4 млрд грн платы за землю.
Этот показатель на 15,3% превышает результаты аналогичного периода в прошлом году. Прирост составил 5,5 млрд грн.
Об этом пишет Государственная налоговая служба Украины.
Основная часть поступлений обеспечена четырьмя областями и столицей.

Наибольшие суммы в бюджеты перечислили плательщики

  • Днепропетровщина — 7,3 млрд грн,
  • Киев пополнил бюджет на 5,9 млрд грн,
  • Одесская область — на 3,7 млрд грн,
  • Львовская область — на 2,9 млрд грн.
В то же время, Налоговая служба напоминает, что каждый владелец земли или землепользователь имеет право проверить правильность начисленных сумм.
В случае выявления разногласий плательщики могут обратиться в контролирующие органы для уточнения данных и перерасчета налоговых обязательств.
Напомним, в 2025 году рынок сельхозземель в Украине продолжал активный рост, главным образом благодаря поступлению на рынок юридических лиц и стабилизации спроса в тыловых регионах. В долларовом эквиваленте цены выросли на 10−15% по сравнению с 2024 годом.

Как изменились цены

Изменения средней цены за гектар в Украине происходили умеренно, но и ощутимо:
  • Центральные и Западные области — 2,000 — 2,800 долларов (декабрь 2024 года 1,800 — 2,500 долларов). Рост +10−15%
  • Северные и Восточные области — 1,200 — 1,800 долларов (декабрь 2024 года 1,000 — 1,500 долларов). Умеренный рост/стагнация
  • Средняя цена по стране — 1,700 — 2,200 долларов (декабрь 2024 года 1,500 — 2,000 долларов). Рост +10%.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
УНН
АгрорынокРынок недвижимости
