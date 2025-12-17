За год стоимость земли выросла на 10−15%: где самые дорогие паи
В 2025 году рынок сельхозземель в Украине продолжал активный рост, главным образом благодаря вступлению на рынок юридических лиц и стабилизации спроса в тыловых регионах. В долларовом эквиваленте цены выросли на 10−15% по сравнению с 2024 годом.
Как изменились цены
Изменения средней цены за гектар в Украине происходили умеренно, но и ощутимо:
- Центральные и Западные области — 2,000 — 2,800 долларов (декабрь 2024 года 1,800 — 2,500 долларов). Рост +10−15%
- Северные и Восточные области — 1,200 — 1,800 долларов (декабрь 2024 года 1,000 — 1,500 долларов). Умеренный рост/стагнация
- Средняя цена по стране — 1,700 — 2,200 долларов (декабрь 2024 года 1,500 — 2,000 долларов). Рост +10%.
Украинский рынок сельскохозяйственных земель в 2025 году, несмотря на продолжающиеся вызовы войны, демонстрирует стабильный спрос на куплю-продажу земель.
Ключевым катализатором этого процесса стал допуск к рынку юридических лиц с 1 января 2024 г., что значительно увеличило спрос и стабилизировало цены в тыловых регионах.
