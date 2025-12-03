Экспортная пошлина на сою и рапс позволила поддерживать аграриев в условиях войны Сегодня 21:24 — Аграрный рынок

В Брюсселе состоялось десятое ежегодное заседание Комитета ассоциации Украина — ЕС в торговом составе (КАТС), на котором рассмотрели вопрос о введенной Украиной экспортной пошлине на сою и рапс, а также временных ограничениях на экспорт необработанной древесины.

Украина проинформировала партнеров, что в 2025 году была введена 10% экспортная пошлина на сою и рапс для поддержки развития агропереработки внутри страны. При этом аграрные производители, экспортирующие продукцию собственного производства, полностью освобождаются от уплаты пошлин. Таким образом, внедренный механизм не создает для них дополнительных финансовых затрат.

«Именно за счет поступления экспортных пошлин на сою и рапс государство будет наполнять специальный фонд бюджета, из которого финансируются программы поддержки сельхозпроизводителей. В первую очередь программы для прифронтовых территорий, а также гранты на переработку, теплицы, сады, компенсации за агротехнику, страхование военных рисков и другие ключевые инструменты. Это позволяет нам сохранить поддержку аграриев даже в условиях войны», — подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Участники встречи отдельно обсудили решение о регулировании экспорта древесины, включая временный запрет на экспорт необработанной древесины (кроме сосны) и установление нулевых квот до конца 2025 года.

Украинская сторона подчеркнула, что такие меры направлены на обеспечение потребностей в обороне и критической инфраструктуре, а также уменьшение рисков для экологии в условиях войны. Кроме этого, такие меры будут способствовать предотвращению дефицита сырья на внутреннем рынке.

Отдельно было отмечено, что в Верховной Раде Украины находятся на рассмотрении законопроекты о формировании обновленной модели рынка древесины с учетом вызовов безопасности.

Украинская сторона подчеркнула важность продолжения открытого диалога с ЕС по поводу всех временных мер, которые государство применяет в период военного положения. Она отметила, что сохранение доступа украинской продукции к европейскому рынку остается одним из ключевых факторов экономической стабильности и поддержки национального производства.

