Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году

Всеукраинский аграрный форум, объединяющий ведущие профильные ассоциации, обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения грузовых тарифов «Укрзализныци» в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление.
В нем утверждается, что такое решение усугубит логистический кризис и снизит конкурентоспособность украинского экспорта.
В обращении отмечается, что предыдущее существенное повышение тарифов в 2022 году уже привело к масштабному переходу грузов с железной дороги на автомобильный транспорт: доля автоперевозок выросла до 50%, а в настоящее время удерживается на уровне 34−39%, что на 10−15% выше довоенных показателей. По мнению ассоциаций, повторное увеличение ставок может снова оттолкнуть грузоотправителей, что в перспективе снизит доходы самой «Укрзализныци».
Аграрные ассоциации также отмечают, что пассажирские перевозки УЗ ежегодно создают дефицит более 18 млрд грн. Но в международной практике убыточные пассажирские перевозки компенсируются государством — через прямые дотации, как в США, либо в систему PSO, как в ЕС. Одна из этих моделей должна применяться и в Украине.
Аграрии призвали правительство приостановить повышение тарифов на 2026 год, разработать прозрачный механизм тарифообразования и внедрить модель PSO для финансирования пассажирского сектора. Также аграрии призвали создать рабочую группу с участием грузоотправителей, утвердить дорожную карту тарифной реформы УЗ и установить четкие правила формирования рыночной стоимости вагонов, в частности через аукционы.

Повышение тарифов

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок.
