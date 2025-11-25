Аграрный сектор выступил против индексации грузовых тарифов УЗ в 2026 году Сегодня 05:46 — Аграрный рынок

Всеукраинский аграрный форум, объединяющий ведущие профильные ассоциации, обратился к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом не допустить повышения грузовых тарифов «Укрзализныци» в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление

В нем утверждается, что такое решение усугубит логистический кризис и снизит конкурентоспособность украинского экспорта.

В обращении отмечается, что предыдущее существенное повышение тарифов в 2022 году уже привело к масштабному переходу грузов с железной дороги на автомобильный транспорт: доля автоперевозок выросла до 50%, а в настоящее время удерживается на уровне 34−39%, что на 10−15% выше довоенных показателей. По мнению ассоциаций, повторное увеличение ставок может снова оттолкнуть грузоотправителей, что в перспективе снизит доходы самой «Укрзализныци».

Аграрные ассоциации также отмечают, что пассажирские перевозки УЗ ежегодно создают дефицит более 18 млрд грн. Но в международной практике убыточные пассажирские перевозки компенсируются государством — через прямые дотации, как в США, либо в систему PSO, как в ЕС. Одна из этих моделей должна применяться и в Украине.

Аграрии призвали правительство приостановить повышение тарифов на 2026 год, разработать прозрачный механизм тарифообразования и внедрить модель PSO для финансирования пассажирского сектора. Также аграрии призвали создать рабочую группу с участием грузоотправителей, утвердить дорожную карту тарифной реформы УЗ и установить четкие правила формирования рыночной стоимости вагонов, в частности через аукционы.

Повышение тарифов

Как известно, УЗ запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки почти на 40% в следующем году, чтобы компенсировать таким образом убытки от пассажирских перевозок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.