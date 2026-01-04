0 800 307 555
За последние полгода экспорт зерновых резко сократился

Аграрный рынок
Экспорт из Украины зерновых и зернобобовых, включая продукты их переработки, за последние полгода составил 15 431 тысячу тонн, что на 29,4% меньше показателя предыдущего года в 21 857 тысяч тонн.
Министерство экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы отметило, что наибольшее падение в процентном соотношении постигло украинскую кукурузу — минус 39,1%. С июля 2025 года ее отправили за границу 5 957 тысяч тонн, в то время как с июля 2024 года по 3 января 2025 года — 9 779 тысяч тонн.
Пшеница просела на 19,2% - ее экспорт составил 7,905 млн тонн вместо 9,783 млн тонн. Показатели ячменя снизились на 33% - 1319 тысяч тонн вместо 1968 тысяч тонн.
Рожь не относится к ключевым экспортным культурам Украины. Ее за границу поставили всего 200 тонн по сравнению с предыдущим результатом в 10,8 тысячи тонн.
По материалам:
УНІАН
АграрииАгрорынок
