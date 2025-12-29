«Сделано в Украине»: Минэкономики перечислило 86,3 млн грн компенсации стоимости украинской агротехники
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины перечислило 86,3 млн грн по ноябрьским заявкам агропроизводителей в рамках программы частичной компенсации 25% стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.
Программа является частью политики развития производителей «Сделано в Украине».
В ноябре 2025 года аграрии подали 401 заявку на компенсацию стоимости 771 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования украинского производства. Общая стоимость приобретенной техники составила 414,2 млн грн. Государство компенсировало 86,3 млн грн.
Среди приобретенной аграриями техники — почвообрабатывающая, посевная техника, жатки, зерноочистительное и элеваторное оборудование, зерносушилки, конвейеры, автомобильные весы и другое современное оборудование украинского производства. Это продукция 38 украинских машиностроительных предприятий из всех регионов страны.
«Программа компенсации 25% стоимости украинской агротехники является одним из самых массовых среди инструментов политики „Сделано в Украине“. В течение текущего этапа программы с декабря 2024 года аграрии уже приобрели более 8,4 тысяч единиц с/х техники и оборудования отечественного производства. Это дополнительные заказы для украинских машиностроительных предприятий и средства, которые остаются в экономике Украины — через заработные платы, налоги и инвестиции в производство», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив.
Напомним, в декабре Минэкономики в седьмой раз расширило перечень агротехники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией в 25%. Сейчас в нем уже 14425 позиций от 166 украинских производителей.
