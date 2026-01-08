0 800 307 555
Сколько стоит гектар земли в Украине: итоги 2025 года

Аграрный рынок
Рынок сельскохозяйственных земель Украины в 2025 году вошел в фазу зрелой и прогнозируемой динамики. Стоимость земли растет в зависимости от ситуации и региональных условий.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
«Несмотря на полномасштабную войну, рынок сохраняет функциональность и демонстрирует последовательное развитие. Если на начальном этапе открытия рынка ключевым фактором был объем земельного банка, то в 2025 году фокус сместился на качество участков и их расположение», — сказано в сообщении.

Объемы сделок

С января по середину декабря 2025 года в Украине было отчуждено 115,6 тыс. земельных участков общей площадью более 340 тыс. га.
Юридические лица выкупили 43 012 земельных участков общей площадью 128 212 га. Средняя стоимость одного гектара для этого сегмента составила 74 323 грн.
Физические лица приобрели 72 597 земельных участков общей площадью 21 1962 га. Средняя цена за гектар составила 47 246 грн.

Региональные отличия

Высокие цены на сельскохозяйственные земли традиционно фиксируются в западных и центральных областях Украины. В то же время в прифронтовых регионах стоимость земли остается существенно ниже.
К регионам с самыми высокими ценами относятся:
  • Ивано-Франковская область — до 165 615 грн за гектар;
  • Тернопольская область — до 126 068 грн за гектар;
  • Львовская и Винницкая области — более 80−100 тыс. грн за гектар.
Самые дешевые — в прифронтовых регионах: Херсонская, Николаевская, Запорожская — 35−38 тыс. грн/га.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
Рынок земли
