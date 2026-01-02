За год в Украине разминировано более 12 000 гектаров сельхозземель
С января по ноябрь 2025 года специалисты по разминированию очистили от взрывоопасных предметов 34 300 га земель сельскохозяйственного назначения. Всего с начала года было обследовано более 43 000 га.
Такая информация была обнародована в ходе заседания Национального органа по вопросам противоминной деятельности, которое состоялось под председательством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, передает Укринформ со ссылкой на Минобороны.
Как отмечается, Гаврилюк особо подчеркнул, что во время заседания принят ряд важных решений, которые будут оказывать существенное влияние на дальнейшее усовершенствование и развитие противоминной деятельности в Украине.
В частности, теперь к выполнению задач по нетехническому обследованию земель сельскохозяйственного назначения в первую очередь будут привлекаться правительственные операторы противоминной деятельности. В настоящее время сертифицированными операторами ПМД по процессу нетехнического обследования является 41 подраздел разминирования сил безопасности и обороны.
Кроме того, при необходимости решено привлекать неприбыльных операторов противоминной деятельности.
В Минобороны подчеркнули, что реализация этих решений обеспечит эффективную координацию между всеми субъектами противоминной деятельности, что критически важно для гарантирования высокого качества работ по разминированию и повышению уровня безопасности населения.
